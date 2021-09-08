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Минздрав: в результате взрыва газа в Ногинске пострадали девять человек

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 12:34
Происшествия
Минздрав: в результате взрыва газа в Ногинске пострадали девять человек
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Ногинск, 8 сентября. Согласно данным, в результате взрыва газа в Ногинске пострадали девять человек. Соответствующую информацию озвучили в Минздраве России.

Взрыв газа произошел 8 сентября в 06:55 по московскому времени в многоквартирном доме № 9а на улице 28-го Июня. В результате ЧП обрушилась часть здания. Из-за мощного хлопка, по предварительным оценкам, повредились 17 квартир.

На месте происшествия присутствуют спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Центрспаса и кинологи. Задействованы свыше 60 человек и 24 единиц спецтехники.

Тело еще одного погибшего ранее было извлечено из-под завалов вследствие взрыва. Всего в результате трагедии, по предварительным данным, скончались два человека, сообщили в СКР РФ.

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