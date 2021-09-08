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Масштабные тактические учения мотострелков прошли в Ростовской области
Общество
Масштабные тактические учения мотострелков прошли в Ростовской области
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Ростов-на-дону, 8 августа. Батальонные и тактические учения прошли в Южном военном округе на пяти общевойсковых полигонах.

Как сообщили в пресс-службе ЮФО, в учениях приняли участие 10 тысяч военнослужащих, 800 единиц вооружения и техники. Было привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской авиации.

Мотострелковая дивизия ЮВО, дислоцирующаяся в Ростове-на-Дону, совершила марш бросок на 100 километров в район полигона Кузьминский. Во время марша военные отработали охранение колонн, преодолели условно зараженные участки местности и обезвредили диверсионные отряды противника. По прибытию на место были развернуты огневые позиции и пункты управления, также произведена маскировка. 

Учения проходили с участием войск дислоцированных на Ставрополье, Ростовской и Волгоградской областях, Крыма и Чеченской республики.

Ранее ФАН рассказывал, как морские пехотинцы Балтийского флота ВМФ РФ развернули тактические учения на территории Калининградской области. В  ходе операции военные запросили поддержку в виде бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок «Нона», после чего нейтрализовали цели на расстоянии до шести километров.

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учения армия ростовская область юво
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