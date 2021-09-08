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Ургант пошутил над различиями в сборной Карпина и Черчесова

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 13:11
Спорт
Ургант пошутил над различиями в сборной Карпина и Черчесова
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 8 сентября. Телеведущий Иван Ургант с иронией сравнил сборные России под руководством тренеров Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

Популярный ведущий напомнил, что российский специалист Карпин одержал первую победу на посту главного тренера национальной команды в прошедшую субботу. Он также пошутил, что все ждут его «фирменную футбольную аналитику». По его словам, есть различия в сборной России под руководством Карпина и Черчесова.

«Кардинальное отличие той сборной и того тренера от этой сборной и этого тренера — нет усов, но Валерий Карпин привнес волосы на голове. И нет Дзюбы, он не играл и смотрел этот матч дома по телевизору, и что он делал в этот момент, я не знаю», — сказал он в шоу «Вечерний Ургант».

Напомним, во вторник вечером российская команда встречалась со сборной Мальты. Матч проходил на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счетом 2:0. Авторами голов стали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев. В субботу подопечные Карпина победили на выезде команду Кипра. После шести туров отборочного этапа ЧМ-2022 россияне занимают второе место в таблице группы Н, на первой строчке расположились хорваты.

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футбол Станислав Черчесов Валерий Карпин Иван Ургант
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