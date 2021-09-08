Новое о пенсиях в России: кто может получить доплату, споры о пенсионном возрасте

Пенсии и доплаты — одна из наиболее обсуждаемых в обществе тем. Так, россияне с удовлетворением восприняли единовременные выплаты, которые получили некоторые категории граждан. В августе по 10 тысяч рублей перечислили на каждого российского школьника, в сентябре все пенсионеры также уже получили единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Начали выплачивать по 15 тысяч рублей всем военнослужащим. Все эти выплаты утвердил президент России.

Кроме того, эксперты и Пенсионный фонд России (ПФР) напоминают, какие еще дополнительные выплаты положены российским пенсионерам. Подробнее — в обзоре ФАН.

Кому положена доплата к пенсии за родственников

Неработающие пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты, если у них на иждивении находятся нетрудоспособные родственники, в том числе студенты очной формы обучения. О наличии таких программ госпомощи пенсионерам напомнил эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис, сообщает ФАН со ссылкой на агентство «Прайм».

Дополнительную помощь пенсионеры могут оформить при наличии у них на иждивении нетрудоспособных супруга или супруги, детей и внуков, родителей, братьев и сестер, дедушек и бабушек.

Эксперт также напомнил, что с начала февраля 2021 года в России пенсионерам выплачивают 1752,52 рубля, если они являются членами семьи погибших или пропавших без вести во время боевых действий либо при исполнении служебных обязанностей. На эти выплаты могут рассчитывать и супруг или супруга, а также родители военнослужащих, погибших при защите СССР. Право на ежемесячные денежные выплаты есть также у членов семей умерших героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров ордена Славы.

Чтобы оформить выплату, пенсионеру необходимо обратиться в отделение ПФР по месту жительства или в МФЦ, либо подать заявку через портал «Госуслуги».

Федеральное агентство новостей /

Изменения в правилах соцвыплат пенсионерам в России

Неработающие пенсионеры, совокупный доход которых не дотягивает до прожиточного минимума, вскоре начнут получать социальную надбавку по новым правилам. С нового года для получения дополнительных выплат не нужно будет подавать заявку, перерасчет будет производиться автоматически. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт также напомнила, что пенсии и социальные доплаты будут автоматически начисляться безработным россиянам предпенсионного возраста (за два года до выхода на пенсию), если они не смогут официально трудоустроиться. Доплаты будут автоматически получать также люди с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста. Доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности будут также начисляться автоматически, если трудовой стаж пенсионера составляет 30 и более лет. Например, при соответствующем сельском стаже надбавка составит 25% от фиксированной выплаты, отметила эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что получать сельскую надбавку сегодня можно и в том случае, если пенсионер, отработавший в селе положенный стаж, уже живет в городе. Ранее условием получения надбавки было проживание в сельской местности, сейчас эта норма из закона убрана. Тем, кто лишился надбавки из-за переезда, выплату восстановят, а недоплаченное вернут.

Кроме того, начиная с 2022 года на сайте госуслуг женщинам старше 40 лет и мужчинам от 45 лет будут автоматически оправлять информацию от ПФР: состояние пенсионного счета, предварительный размер будущей пенсии, накопленные пенсионные баллы и так далее.

Сколько «стоит» сельский стаж

Как сказано выше, граждане, более 30 лет отработавшие в селе, смогут получать сельскую надбавку вне зависимости от места жительства. В 2021 году прибавка составила около полутора тысяч рублей в месяц. В новом году она, естественно, подрастет.

Тем, кто лишился части денег из-за переезда, когда действовала старая норма (обязательное проживание в селе) доплату вернут автоматически, заявления для этого подавать не потребуется.

Ждать ли возвращения старого пенсионного возраста

Разговоры о том, что необходимо вернуть прежний пенсионный возраст, можно назвать популистскими, преследующими исключительно предвыборные цели, отмечают эксперты. Ранее с такими предложениями выступили некоторые политики — они предлагали вернуть «советский» возраст выхода на пенсию — для женщин в 55 лет, для мужчин — в 60 лет. Однако, как отмечают социологи, при нынешней демографической ситуации в России это невозможно: из-за спада по объективным причинам рождаемости количество работающих россиян в последние годы уменьшается. Кроме того, общемировая практика говорит, что Россия тут вполне в тренде: пенсионный возраст в развитых странах, как правило, выше 60–65 лет. В настоящее время в России идет плавное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65-ти для мужчин.