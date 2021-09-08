Силуанов позитивно оценил состояние российской экономики

Москва, 8 сентября. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов оценил состояние экономики страны и стратегию реализации денежных средств.

Отечественная экономика восстанавливается после коронавирусных шоков. Об этом стало известно журналистам из заявления главы Минфина РФ в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

«Экономика восстанавливается, казна наполняется, ресурсы наполняют бюджет», — сообщил руководитель ведомства.

Он также указал на наличие денежных средств в российском бюджете и добавил, что их необходимо тратить эффективно. Результат должен отмечаться, по мнению Силуанова, в росте экономики России и благосостояния граждан.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о росте ВВП страны. По предварительным оценкам, по итогам первой половины текущего года показатель составил 4,8%.