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Власти Швеции арестовали двух женщин за пособничество террористам ИГ в Сирии
Весь мир
Власти Швеции арестовали двух женщин за пособничество террористам ИГ в Сирии
wikipedia.org  /  Y. Boechat (VOA) / Public Domain

Стокгольм, 8 сентября. Прокуратура Швеции сообщила об аресте двух женщин, подозреваемых в совершении военных преступлений в Сирии.

Обе задержанные и одна их спутница прибыли в аэропорт Стокгольма с территорий, ранее находившихся под контролем «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). После предварительных разбирательств две из них были доставлены в полицию, третья за отсутствием состава преступления освобождена. По заявлению прокуроров Ханны Лемуан и Каролины Визлендер, ведущих эти дела, до вынесения окончательных обвинений женщины будут вновь допрошены.

Как сообщило местное телевидение, все трое были отправлены в Швецию по решению руководства так называемой «курдской автономной администрации» в Сирии, принятому в июне текущего года. Они проживали в районе, где находилась одна из штаб-квартир ИГ до его уничтожения в 2017-м.

Курдский представитель в Швеции Шияр Али заявил, что его руководство не имело полномочий, чтобы привлечь женщин к ответственности, но при этом «настороженно» относилось к их причастности к террористической группировке. При этом министр иностранных дел страны Анн Линде отметила, что Стокгольм не стремился по собственной инициативе возвращать граждан, связавшихся с «Исламским государством», как это делало руководство многих стран.

В марте текущего года еще одна гражданка Швеции была приговорена к трем годам тюремного заключения за то, что в 2014 году увезла своего двухлетнего сына на территорию Сирии в район, подконтрольный ИГ. Она сказала отцу ребенка, что собирается в отпуск в Турцию, однако затем пересекла границу этой республики и перешла к террористам. Позже женщине удалось бежать обратно в Турцию. Там она была арестована и экстрадирована в Швецию вместе с сыном и двумя другими детьми, которых родила от одного из боевиков родом из Туниса.

Разбирательство по обвинениям в поддержке терроризма и преступлениях против человечества в настоящее время рассматривает и Высший суд Франции. Ответчиком выступает руководство французской строительной компании Lafarge (ныне — часть объединенной французско-швейцарской LafargeHolcim), которая, как гласит иск, заплатила «Исламскому государству» 13 млн евро в обмен на продолжение работы своего цементного завода на севере Сирии, а впоследствии поставляла боевикам свою продукцию и закупала у них сырье.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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