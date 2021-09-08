Власти Швеции арестовали двух женщин за пособничество террористам ИГ в Сирии

Стокгольм, 8 сентября. Прокуратура Швеции сообщила об аресте двух женщин, подозреваемых в совершении военных преступлений в Сирии.

Обе задержанные и одна их спутница прибыли в аэропорт Стокгольма с территорий, ранее находившихся под контролем «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). После предварительных разбирательств две из них были доставлены в полицию, третья за отсутствием состава преступления освобождена. По заявлению прокуроров Ханны Лемуан и Каролины Визлендер, ведущих эти дела, до вынесения окончательных обвинений женщины будут вновь допрошены.

Sweden arrested two women suspected of perpetrating war crimes in Syria after they were expelled from a camp holding people thought to be affiliated with the Islamic State grouphttps://t.co/FM3sRS6wAT — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 7, 2021

Как сообщило местное телевидение, все трое были отправлены в Швецию по решению руководства так называемой «курдской автономной администрации» в Сирии, принятому в июне текущего года. Они проживали в районе, где находилась одна из штаб-квартир ИГ до его уничтожения в 2017-м.

Курдский представитель в Швеции Шияр Али заявил, что его руководство не имело полномочий, чтобы привлечь женщин к ответственности, но при этом «настороженно» относилось к их причастности к террористической группировке. При этом министр иностранных дел страны Анн Линде отметила, что Стокгольм не стремился по собственной инициативе возвращать граждан, связавшихся с «Исламским государством», как это делало руководство многих стран.

В марте текущего года еще одна гражданка Швеции была приговорена к трем годам тюремного заключения за то, что в 2014 году увезла своего двухлетнего сына на территорию Сирии в район, подконтрольный ИГ. Она сказала отцу ребенка, что собирается в отпуск в Турцию, однако затем пересекла границу этой республики и перешла к террористам. Позже женщине удалось бежать обратно в Турцию. Там она была арестована и экстрадирована в Швецию вместе с сыном и двумя другими детьми, которых родила от одного из боевиков родом из Туниса.

The documents also unveiled that Lafarge, which was charged with “complicity in a crime against humanity” over funding Daesh/ISIS terror group to operate in Syria, ran a relationship with the Daesh/ISIS and the French intelligence was aware of it and allowed it to continue. pic.twitter.com/BhRY3ujz3A — AEROSINT Division PSF ???????? (@PSFAERO) September 8, 2021

Разбирательство по обвинениям в поддержке терроризма и преступлениях против человечества в настоящее время рассматривает и Высший суд Франции. Ответчиком выступает руководство французской строительной компании Lafarge (ныне — часть объединенной французско-швейцарской LafargeHolcim), которая, как гласит иск, заплатила «Исламскому государству» 13 млн евро в обмен на продолжение работы своего цементного завода на севере Сирии, а впоследствии поставляла боевикам свою продукцию и закупала у них сырье.

1 Организация запрещена на территории РФ.