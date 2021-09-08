Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 13:48
13:48
Происшествия
ФАН публикует видео извлечения трупа из-под обломков взорвавшегося дома в Ногинске
13:46
Общество
Новое о пенсиях в России: кто может получить доплату, споры о пенсионном возрасте
13:43
Общество
«Поступок героя»: губернатор Сахалина отреагировал на смерть главы МЧС Зиничева
13:43
Происшествия
Генерал ФСБ Джабаров отметил вклад погибшего на учениях Зиничева в развитие МЧС
13:42
Экономика
Стоимость газа в Европе побила новый рекорд
13:42
Общество
Дагестанский психотерапевт считает душевно больным каждого шестого человека
13:39
Происшествия
Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в Ногинске
13:38
Политика
Глава Евросовета обсудил с Путиным обстановку в Афганистане
13:37
Общество
«Настоящий офицер»: Москалькова выразила глубокие соболезнования родным и близким Зиничева
13:33
Происшествия
Путину доложили о ситуации в Ногинске после взрыва в многоэтажке
Все новости

Путин призвал создать условия для занятий спортом в России
Общество
Путин призвал создать условия для занятий спортом в России
пресс-служба президента РФ  /  kremlin.ru

Москва, 8 сентября. Не менее 70% россиян должны систематически заниматься спортом к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства призвал создать все необходимые условия, чтобы реализовать план по вовлеченности граждан в спортивную жизнь. Дальнейшие шаги по реализации программы президент России планирует обсудить на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, который состоится в ближайшие дни.

«Безусловно, здесь особое внимание будем уделять детям, подросткам. Занятия спортом в этом возрасте помогают воспитать здоровые привычки, заложить важнейшие нравственные ценности, и возможности для таких занятий должны быть максимально доступны, причем на всей территории страны», — говорится в обращении российского лидера к участникам форума «Россия — спортивная держава».

Глава государства считает, что спорт и здоровый образ жизни — это настоящий ресурс для развития страны. Форум стал авторитетной площадкой для обсуждения важных вопросов, добавил Путин.

Владимир Путин ранее оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Глава государства отметил успех олимпийцев и паралимпийцев, которые достойно представили страну.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин призвал создать условия для занятий спортом в России
путин спорт россия - спортивная держава
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru