Путин призвал создать условия для занятий спортом в России

Москва, 8 сентября. Не менее 70% россиян должны систематически заниматься спортом к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства призвал создать все необходимые условия, чтобы реализовать план по вовлеченности граждан в спортивную жизнь. Дальнейшие шаги по реализации программы президент России планирует обсудить на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, который состоится в ближайшие дни.

«Безусловно, здесь особое внимание будем уделять детям, подросткам. Занятия спортом в этом возрасте помогают воспитать здоровые привычки, заложить важнейшие нравственные ценности, и возможности для таких занятий должны быть максимально доступны, причем на всей территории страны», — говорится в обращении российского лидера к участникам форума «Россия — спортивная держава».

Глава государства считает, что спорт и здоровый образ жизни — это настоящий ресурс для развития страны. Форум стал авторитетной площадкой для обсуждения важных вопросов, добавил Путин.

Владимир Путин ранее оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Глава государства отметил успех олимпийцев и паралимпийцев, которые достойно представили страну.