Проект возрождения мамонта может стать площадкой для сотрудничества России и США

Вашингтон, 8 сентября. Научный проект по возрождению вымершего мамонта может стать площадкой для сотрудничества России и США, а также поводом для разморозки отношений между двумя странами.

Такое мнение выразила сотрудник Гарвардского университета по изучению РФ и Евразии Ингрид Берк Фридман, пишет «ПолитРоссия». Она раскрыла неожиданный повод для разморозки российско-американских отношений.

«Эта надежда исходит из самого неожиданного источника ­­­­­— шерстистого мамонта», — отметила специалист.

Генетик Джордж Черч в лабораториях Гарвардской медицинской школы работает над воскрешением шерстистого мамонта, который появился в Сибири около 450 лет назад, а позже распространился в Северную Америку. Исследователь сотрудничает с российскими учеными, рассказала Фридман.

«Проект возрождения шерстистого мамонта создает уникальные возможности для двустороннего сотрудничества в области изменения климата и арктической политики», — сказала научный сотрудник.

По ее словам, в случае успеха проект может превратить Арктику в площадку для российско-американского сотрудничества, а не соревнования.

Ранее сообщалось, что российские ученые вывели породу кур для изготовления вакцин от гриппа. В настоящее время научные работники проводят финальные испытания.