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Кабмин утвердил Национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы
Экономика
Кабмин утвердил Национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 8 сентября. Российское правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на период 2021-2025 годов. Распоряжение кабмина размещено на официальном портале правовой информации.

Правительство поручило руководителям профильных ведомств и служб обеспечить реализацию плана и каждый квартал отчитываться о ходе его выполнения Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В свою очередь, ФАС должна будет каждый квартал отсылать отчет в правительство.

Помимо этого, документ предусматривает появление цифровой платформы для взаимодействия между грузоотправителями, перевозчиками и операторами грузовых железнодорожных перевозок. В настоящее время РЖД предлагает клиентам собственные сервисы для заказа перевозки.

Глава Счетной платы РФ Алексей Кудрин ранее предложил сократить участие государства в экономики. По его мнению, эта мера особенно актуальна в период посткризисного развития.

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Все новости / Экономика / Кабмин утвердил Национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы
правительство рф экономика россии национальный план развития конкуренции
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