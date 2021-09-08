Кабмин утвердил Национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы

Москва, 8 сентября. Российское правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на период 2021-2025 годов. Распоряжение кабмина размещено на официальном портале правовой информации.

Правительство поручило руководителям профильных ведомств и служб обеспечить реализацию плана и каждый квартал отчитываться о ходе его выполнения Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В свою очередь, ФАС должна будет каждый квартал отсылать отчет в правительство.

Помимо этого, документ предусматривает появление цифровой платформы для взаимодействия между грузоотправителями, перевозчиками и операторами грузовых железнодорожных перевозок. В настоящее время РЖД предлагает клиентам собственные сервисы для заказа перевозки.

Глава Счетной платы РФ Алексей Кудрин ранее предложил сократить участие государства в экономики. По его мнению, эта мера особенно актуальна в период посткризисного развития.