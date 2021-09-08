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Эфир: Как должны выглядеть новые города и будут ли они востребованы у россиян

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 15:06
Общество
Эфир: Как должны выглядеть новые города и будут ли они востребованы у россиян
sk.ru  /  Официальный сайт Фонда «Сколково»

В среду, 8 сентября, с 15:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг вице-президента Союза архитекторов Санкт-Петербурга, заслуженного архитектора России Святослава Гайковича, где обсуждают строительство новых городов в России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что стране необходимы новые города в Сибири с населением от 300 тыс. до 1 млн человек, которые станут научно-промышленными центрами. По его мнению, это будут новые точки притяжения как для россиян, так и для наших многочисленных соотечественников, проживающих в странах СНГ и дальнем зарубежье.

Зачем строить новые города именно в Сибири? Как они должны выглядеть?

Поедут ли в Сибирь россияне и наши соотечественники?

Как избежать градостроительных ошибок, которые были допущены в СССР и России?

Объективна ли критика урбанистов в отношении Сколково и Иннополиса?

Какие правила градостроительства гарантируют постройку комфортных и непохожих друг на друга городов?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает Святослав Гайкович.

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урбанистика архитектура градостроительая политика новые города святослав гайкович
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