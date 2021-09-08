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Влад Кадони признался, что состоит в серьезных отношениях
Шоу-бизнес
Влад Кадони признался, что состоит в серьезных отношениях
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Москва, 8 сентября. Популярный телеведущий нашумевшего и скандального телепроекта «Дом-2» Влад Кадони на своей странице в Instagram ответил на вопросы подписчиков. Как и бывает в таких случаях, большинство из них — очень каверзные и касаются в первую очередь личной жизни артиста. Ведь Владу уже 35 лет, а он до сих пор не женился, пишет Teleprogramma.pro.

«Влад, я вас обожаю. Но очень бы хотела узнать, когда вы наконец-то найдете половинку?» — без стеснения спросила одна из подписчиц.

В ответ остроумный экс-участник «Битвы экстрасенсов» процитировал актрису Фаину Раневскую.

«Вторая половина есть у мозга, попы и таблетки. А я изначально целая», — указал он, отметив, что души в Раневской не чает.

По словам Кадони, у него недавно появилась девушка, и сейчас они привыкают друг к другу.

«На самом деле половиночка вроде нарисовалась. Притираемся», — указал он.

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