Влад Кадони признался, что состоит в серьезных отношениях

Москва, 8 сентября. Популярный телеведущий нашумевшего и скандального телепроекта «Дом-2» Влад Кадони на своей странице в Instagram ответил на вопросы подписчиков. Как и бывает в таких случаях, большинство из них — очень каверзные и касаются в первую очередь личной жизни артиста. Ведь Владу уже 35 лет, а он до сих пор не женился, пишет Teleprogramma.pro .

«Влад, я вас обожаю. Но очень бы хотела узнать, когда вы наконец-то найдете половинку?» — без стеснения спросила одна из подписчиц.

В ответ остроумный экс-участник «Битвы экстрасенсов» процитировал актрису Фаину Раневскую.

«Вторая половина есть у мозга, попы и таблетки. А я изначально целая», — указал он, отметив, что души в Раневской не чает.

По словам Кадони, у него недавно появилась девушка, и сейчас они привыкают друг к другу.

Владу Кадони в разные времена приписывали разные романы. Ходил даже слух, что у него роман с его соведущей Ольгой Орловой, которая в свое время пела в группе «Блестящие». На эти слухи артисту приходилось отвечать, что они с Орловой просто друзья и не больше.

Телеведущий предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Во время эфиров он несколько раз заявлял, что его сердце занято, но имени избранницы не называл. Известно о его отношениях с одной из участниц телепроекта Ксенией Шаповал. Известно, что пара рассталась из-за слишком серьезных намерений ведущего.

Ранее сообщалось, как Влад Кадони рассказывал о первом свидании со своей новой девушкой.