Влад Кадони признался, что состоит в серьезных отношениях

Москва, 8 сентября. Популярный телеведущий нашумевшего и скандального телепроекта «Дом-2» Влад Кадони на своей странице в Instagram ответил на вопросы подписчиков. Как и бывает в таких случаях, большинство из них — очень каверзные и касаются в первую очередь личной жизни артиста. Ведь Владу уже 35 лет, а он до сих пор не женился, пишет Teleprogramma.pro.
«Влад, я вас обожаю. Но очень бы хотела узнать, когда вы наконец-то найдете половинку?» — без стеснения спросила одна из подписчиц.
В ответ остроумный экс-участник «Битвы экстрасенсов» процитировал актрису Фаину Раневскую.
«Вторая половина есть у мозга, попы и таблетки. А я изначально целая», — указал он, отметив, что души в Раневской не чает.
По словам Кадони, у него недавно появилась девушка, и сейчас они привыкают друг к другу.
«На самом деле половиночка вроде нарисовалась. Притираемся», — указал он.