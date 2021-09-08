Герой России Андрей Богатов выступил за пересмотр соцподдержки ветеранам боевых действий

В Подмосковном Чехове состоялся круглый стол, на котором ветераны боевых действий во главе с Героем России Андреем Богатовым обсудили существующие социальные проблемы бывших военных.

Участники встречи обсудили изменения, которые необходимо внести в федеральное законодательство для улучшения жизни ветеранов и военных пенсионеров. В частности, речь идет о восстановлении полного перечня льгот, которые были прописаны в законе «О ветеранах» образца 1995 года. Также прозвучала мысль о необходимости передать полномочия по финансированию мер социальной поддержки с регионального на федеральный уровень. Участники круглого стола настаивают на отмене понижающих коэффициентов при исчислении пенсий по выслуге лет для военных пенсионеров и замене льгот ветеранам денежными выплатами.

Андрей Богатов считает, что социальная защиты военных пенсионеров и ветеранов напрямую влияет на обороноспособность, которая зависит не только от успешной военной промышленности, а еще и от того, насколько престижны военные профессии.

«Парни, которые выбирают военную службу, должны иметь гарантии, что, они не окажутся в нищете, наедине со своими проблемами на задворках общества, как это происходит сейчас!» — сказал Богатов. «А чиновников и депутатов, которые лишают льгот, хочется взять за шкирку и спросить: а ваши дети служили?»

На встрече присутствовал Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев, и недавно вернувшийся из автопробега в поддержку ветеранов, муниципальный депутат Павел Хлюпин. Был поднят вопрос о возвращении начальной военной подготовки в школе, как «прививки патриотизма», о внедрении ветеранов в преподавательский состав, ведь они живые носители истории и настоящие свидетели реальных боевых действий.