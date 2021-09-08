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Минфин оценил прибыль от введения нового цифрового налога в России
Экономика
Минфин оценил прибыль от введения нового цифрового налога в России
minfin.ru  /  Пресс-служба Министерства финансов РФ

Москва, 8 сентября. Доходы федерального бюджета от будущего введения наднационального цифрового налога составят десятки миллиардов рублей, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов.

Реформирование международного налогообложения транснациональных цифровых гигантов обсуждается в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Свыше 130 стран мира предложили два варианта. Первый план включает в себя уплату налогов транснациональными цифровыми корпорациями там, где у них есть значительная клиентская база.

Второй план подразумевает обязать такие компании платить налог не ниже, чем по глобально установленной минимальной ставке. Окончательное решение по форме налогообложения будет принято к концу текущего года.

Минфин РФ ранее объявил, что перевел 18 млрд долларов, полученных от Международного валютного фонда (МВФ), в российские резервы. Деньги были выделены в рамках антикризисного распределения средств в период пандемии.

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россия минфин цифровой налог
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