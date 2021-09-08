Умерла жена дирижера Большого театра Марка Эрмлера Дина

Москва, 8 сентября. Известная российская исполнительница и танцовщица Дина Эрмлер умерла на 94-м году жизни. Она была супругой знаменитого дирижера Большого театра Марка Эрмлера.

Последние дни артистка провела дома в кругу родных и близких. По словам родственников, все время она сохраняла бодрость духа и была довольно активной. О смерти известной танцовщицы сообщил ее внук Дмитрий.

«Бабушка умерла тихо и спокойно, без болезней и страданий. Тихо отошла в мир иной во сне, в кругу семьи. Пришло ее время. Смерть наступила от естественных причин», — слова родственника Эрмлер приводит kp.ru.

Незадолго до смерти супруга известного дирижера лишилась сил и не могла встать с кровати. Спустя несколько дней она умерла во сне.

Ранее стало известно о смерти российского сценографа и художника Бориса Краснова. Известный артист умер в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.