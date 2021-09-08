Замминистра финансов Сазанов высоко оценил глобальную реформу налогообложения

Москва, 8 сентября. Глобальный налог на деятельность транснациональных корпораций принесет в российский бюджет десятки миллиардов рублей, полагает заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) презентовала новые правила, которые будут регулировать систему налогообложения крупных интернациональных организаций. В Министерстве финансов РФ пришли к выводу, что проект имеет большую важность для увеличения налоговых поступлений в бюджет. Об этом пишет газета «Ведомости».

Членство России в таком проекте позволит нивелировать эффект существующей налоговой оптимизации, практикуемой в транснациональных корпорациях, считает статс-секретарь — замминистра финансов Сазанов. С его точки зрения, Москва, после актуализации нового глобального налога, сможет дополнительно заработать и улучшить статистику по сбору налогов.

Один из проектов ОЭСР называется Pillar1. Он предполагает, что определение налоговой базы будет осуществляться на наднациональном уровне, чего в истории налогообложения ранее не практиковалось, подчеркнул Сазанов в ходе Московского финансового форума. Он добавил, что данная инициатива близка по значению к полету человека в космос.

Pillar2 позволит налоговым административным органам облагать прибыли консолидированных групп. Это касается предприятий, работающих на территории разных стран.

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя предположила, что введение в России ставки прогрессивного налога позволило бы принести в бюджет дополнительные 3 трлн рублей.