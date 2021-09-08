Алжир не продлил контракт на проходящий через Марокко газопровод в Европу

Алжир, 8 сентября. Республика на фоне разрыва дипломатических отношений с Марокко не продлила контракт на газопровод, проходящий через территорию королевства для поставок топлива в Испанию и Португалию. Документ утратит силу 31 октября.

Североафриканская страна зайдет на европейский рынок через другую, совместную с Мадридом трубу Medgaz, которая пересекает Средиземное море. Местный экономист Абдельрахман Айе связал решение с намеками марокканских чиновников захватить газопровод, если отношения с Алжиром ухудшатся.

По его мнению, еще до прекращения дипломатического диалога в Рабате говорили, что по итогу труба «не достигла тех успехов, которые изначально приносила королевству». Марокко — импортер, поскольку не имеет собственных ископаемых источников энергий, среди которых газ, нефть и угль. Поэтому Алжир придерживался политики сохранения экономических связей, несмотря на политические разногласия.

Марокканский экономист Наджиб аль-Сумаи опроверг заявление коллеги, подчеркнув, что Рабат не планировал захватывать трубу, а, наоборот, стремился продлить контракт. Впоследствии и с учетом прекращения сотрудничества королевству стало ясно, что Алжир не пойдет на контакт.

Вероятнее всего страна не получит выгоды от принятого решения, поскольку потеряет важного клиента и логистическую систему, а также изменит собственное положение на испанском рынке из-за снижения с 65% до менее 35%.

Абдельрахман Айе, наоборот, считает, что долю Мадрида можно поставлять и по другим газопроводам, включая Medgaz, поэтому проходящая через Марокко труба потеряет стратегическое значение. Касательно важного клиента, Алжир продает королевству около миллиарда из общего экспорта в 50 млрд кубометров топлива, поэтому он не боится остаться без денег при отказе Рабате от импорта.

В ответ Наджиб аль-Сумаи подчеркнул, что поставляемый газ играл немаловажную роль в национальной энергетической системе, но все изменилось. Целенаправленные действия Рабата поспособствовали как переходу на возобновляемые источники, так и переориентации на мировых рынках.

«Марокко имеет положительные позиции на нескольких направлениях, но первое и перспективное — США. Рынок Персидского залива является одним из важнейших поставщиков в королевство, а также система Восточного Средиземноморья, которая начнет экспорт в ближайшие дни», — разъяснил он.

Рабат продолжает повышать экономическую жизнеспособность энергетической системы и через связь с Нигерией, которая соединится с Европой газопроводом, проходящим через королевство. Проект обладает большим коммерческим и промышленным потенциалом.

В августе 2021 года недопонимание между Алжиром и Марокко обострилось и привело к разрыву. Страны прекратили дипломатические контакты и обменялись враждебными заявлениями. Причем каждая сторона подчеркнула необоснованность обвинений.

Ранее королевство назвало провокацией решение президента североафриканской республики Абдельмаджида Теббуна утвердить семь новых должностей, включая «специального посланника по Западной Сахаре и странам Магриба». Рабат воспринял случившееся как действие, направленное на подрыв территориальной целостности Марокко.

Примечательно, что региональные соседи призвали конфликтующие стороны «к разуму», поскольку эскалация недопонимания, гонка вооружений и разжигание ненависти сказываются на соседних государствах. Так, политическое движение «Сахарцы за мир» просило генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша поспособствовать восстановлению дипломатических отношений между Марокко и Алжиром.

Однако в реальности напряженность длится десятилетия, поскольку республика поддерживает Фронт ПОЛИСАРИО, который требует независимости Западной Сахары. Рабат считает данную территорию неотъемлемой частью королевства, поэтому предлагает автономию под собственным суверенитетом, что не устраивает повстанцев.