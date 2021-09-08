Страх и ненависть в Мали: как Африка стала центральным узлом сети наркотрафика

Исследователи ООН опубликовали доклад «О наркотиках в мире» за 2021 год. Материал констатирует неутешительный факт: в течение последующих 10 лет количество потребителей запрещенных веществ увеличится на 40%.

В первую очередь это связано с ростом масштабов теневого производства, контрабанды и сбыта. В данном случае предложение рождает спрос. Значительная часть преступной сферы расположена в Африке, которая привлекает дилеров всего мира по ряду причин.

На материке присутствует большое количество лиц, заинтересованных в развитии хоть и нелегальной, но весьма прибыльной области. Радикальные формирования, терроризирующие государства региона, с большим энтузиазмом сотрудничают с заказчиками и производителями.

Международная редакция Федерального агентства новостей провела расследование и выяснила, как работает глобальная сеть наркотрафика на Черном континенте.

Мали в оккупации радикалов

Одним из главных перевалочных хабов сети стала Республика Мали, которую боевики группировки «Боко Харам»1 (запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) превратили в крупный центр оборота незаконных веществ. В 2012 году страна считалась одной из самых спокойных и красивых в Западной Африке. Население, на 90% состоящее из мусульман, в большинстве своем занималось сельским хозяйством.

Люди жили хоть и небогато, но в относительной безопасности. Особенно это выделялось на фоне стран-соседей, обстановка в которых исторически оставляла желать лучшего. Все изменилось после появления в регионе радикальных исламистских группировок и развертывания французской операции «Бархан».

Федеральное агентство новостей /

В стране началась безрезультатная, а скорее, инсценированная война с терроризмом, которая продолжается до сих пор. Согласно статистике, с 2013 года в Мали произошло более 35 терактов. Присутствие миротворцев ООН (МИНУСМА) не принесло пользы. Более того, согласно многим сообщениям, контингент международной организации неоднократно замечали в пособничестве боевикам.

К 2021 году «Боко Харам» не только расширила зоны влияния, но и превратила республику в центр африканской наркоимперии. Миротворцы ООН, вместо защиты мирных жителей от террористической угрозы, сами встали на преступный путь и присоединились к глобальной сети оборота запрещенных веществ.

Федеральное агентство новостей /

Современная Мали — это фактически государство-картель, у которого есть все шансы приобрести репутацию хуже, чем у «Кокаиновых врат» Гвинеи.

Только за последний год в стране произошло несколько госпереворотов, которые окончательно дестабилизировали обстановку в регионе.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, какую цель преследуют организаторы насильственных захватов власти:

«Стоит вспомнить недавние митинги в Мали, жители которой просили Россию прийти и помочь справиться с террористической угрозой. А там, где террористы, там и теневая экономика, что, в свою очередь, говорит о существовании крупного наркотрафика. Сейчас там все контролируют исламисты и различные бандформирования, с которыми взаимодействуют определенные международные структуры. Видно, что в Мали разъедается государство, да и общество, наверно, разлагается как таковое, поэтому народ, чувствуя это, и просит Россию прийти на помощь».

ФБА «Экономика сегодня» /

В связи с последними событиями население африканской республики обратило внимание на результативность деятельности российских инструкторов в ЦАР и обратилось к Москве за поддержкой. Также граждане Мали потребовали, чтобы Франция свернула неэффективную операцию «Бархан» и покинула территорию страны. Однако все прекрасно понимают, что борьба с терроризмом давно не входит в круг интересов представителей МИНУСМА. Куда больше их волнует прибыль с контрабанды запрещенных веществ.

Переворот в Гвинее

Еще одно африканское государство стало жертвой преступных интересов коллективного Запада. Столица Гвинеи Конакри давно считается частью наркобизнеса Черного континента, как и любая западная страна с выходом к морю. Эксперты уверены, что произошедший захват власти не хаотичное явление. Более того, не остается сомнений в причастности Франции к протестным мероприятиям.

«В Гвинее произошел госпереворот, где организатором выступил бывший французский подданный. Раз он служил в их структурах, значит, был подчинен европейскому государству, что наводит на мысль о конкретном заказчике. Можно допустить, что Париж намеренно организовал смену власти для того, чтобы поставить там своего человека, открыв тем самым путь к полезным ископаемым и подмяв под себя весьма прибыльный наркобизнес. Помимо экономической базы, тут все время пытаются создать и надстройку. Нам тут в помощь марксизм в разделении базиса и надстройки. Если теневая экономика имеет поддержку со стороны внешних управляющих, то, конечно, внутри такие силы также могут быть спонсированы, проинструктированы и им могут быть даны конкретные гарантии и рекомендации. Мол, идите к власти, мы вас поддержим, а потом через вас будем управлять теневой экономикой», — объяснил Перенджиев.

Пятая республика с завидной частотой вторгается в дела суверенных государств Черного континента. Выгоду от ресурсов очередной страны французы ставят на порядок выше, чем человеческие жизни. Европейцев не заботит, сколько африканцев пострадает от их политических манипуляций.

Как устроен африканский наркобизнес

За долгие годы дилеры выстроили на материке целую сеть поставок. «Паутина» покрывает всю Африку, но основные узлы ее располагаются в регионах с повышенной активностью незаконных формирований.



Федеральное агентство новостей /

Долгий путь контрабанды запрещенных веществ из стран Латинской Америки начинается с западных портов, находящихся в Сенегале, Гвинее-Бисау, Гвинее и Кот-д’Ивуаре. После этого груз отправляется в малийский Бамако, где попадает под тщательный контроль радикальных исламистов. Последние, следуя отработанной схеме, передают наркотики «подрядчикам» для дальнейшей перевозки.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Александр Васильев рассказал о влиянии преступного бизнеса на жизнь континента:

«Наркотрафик широко распространен в Африке. Общий хаос, царящий в большинстве стран континента, играет на руку местным торговцам. Здесь можно вспомнить об огромном хабе в Гвинее, где в 2000-х годах зародилось наркогосударство. Оттуда поставки распространяются по многим регионам: большой путь проходит до Мали, после чего направляется в Мавританию и далее — в Марокко. В основном поставки транспортируются фурами и контролируются бандформированиями, экстремистами и покупными людьми в племенах. Перевозится в основном кокаин: за год его распространяют по несколько десятков тонн. Гашиш тоже распространен в Африке. Также часто на континенте перевозят трамадол, героин и метамфетамин».

Федеральное агентство новостей /

Примерно половина трафика отправляется в Нигерию и Чад, после чего через Алжир и Ливию покидает континент. Позже в дело вступают европейские «партнеры».

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Остальные вещества доставляют маршрутом Мали — Чад — Судан. С последнего контрабанда перевозится в Сомали, откуда ее водным путем переправляют в страны Ближнего Востока и Азии.

Также через западную границу Мали пролегает плотный трафик афганского героина. По восточной пустыне он прибывает в Ливию для дальнейшей отгрузки в Европу.

Именно поток из Афганистана делает Мали одним из двух центров, в которых расположены самые прибыльные узлы наркотрафика. Это обусловлено большим количеством факторов и поддерживается целым рядом заинтересованных лиц, структур, и даже государств.

Федеральное агентство новостей /

«Мы в очередной раз говорим об использовании Центральной и Северной Африки в системе построения криминальной теневой экономики. Какие тут виды дохода? Конечно, незаконный оборот оружия, контрабанда, торговля людьми и даже торговля человеческими органами. Но одно из самых прибыльных занятий — наркобизнес. Кстати, именно поэтому отдельные страны стараются, чтобы власть в африканских странах не укреплялась, а наоборот, была слаба и коррумпирована, потому что это хорошие условия для функционирования той самой теневой экономики», — объяснил Перенджиев.



Причастность боевиков и миротворцев ООН

В первую очередь от наркосетей получают выгоду радикальные формирования. Более того, прибыль от контрабанды запрещенных веществ приносит группировкам доминирующую часть дохода. Теневая экономика в террористических кругах практически полностью основана на производстве, транспортировке и сбыте наркотиков. Соответственно, чем активнее ведут себя боевики в том или ином регионе, тем сильнее в нем развита нелегальная инфраструктура.

«Выгодополучателей от наркотрафика очень много. В первую очередь — боевики. Они не только используют наркотики для перепродажи, получая с этого баснословную прибыль. Часть используют и бойцы вместе с полевыми командирами. Здесь схожая ситуация с Ближним Востоком. Члены местных террористических организаций получают наркотики, чтобы они были максимально послушные и шли в бой без всяких вопросов. Такие солдаты очень удобны и международным организациям, кому выгодно сохранять хаос на континенте», — уточнил Васильев.

Федеральное агентство новостей /

Решение проблемы транснациональной организованной преступности, терроризма и контрабанды наркотиков в Черной Африке являлось задачей многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Однако в действительности ее сотрудников неоднократно обвиняли в тесной связи с боевиками.

В некоторых случаях миротворцы напрямую руководили потоками наркотрафика, пропуская и направляя тягачи с прицепами, груженными канабисом, недозрелыми коробочками снотворного мака, уже готовым опиумом, а также сильнодействующими психотропными веществами химического производства — трамадолом, амфетамином, экстази и прочими.

Выгода Европы

Нелегальные грузы попадают в европейские страны, где вещества природного происхождения через небольшие подставные фирмы и специальных подрядчиков доставляются в фармацевтические компании. Крупные медицинские концерны, так или иначе, занимаются производством опиоидных анальгетиков в анестезиологии: морфин, фентанил, кодеин, омнопон, промедол, трамадол.

А то, что нельзя использовать при производстве, «выбрасывается» на темную сторону улиц европейских городов, что также позволяет местным правительствам поддерживать нестабильные бюджеты стран ЕС. Особое внимание стоит уделить причастности Франции к развитию африканского наркотрафика.

Федеральное агентство новостей /

Депутат Государственной думы Виталий Милонов объяснил связь между политикой Пятой республики и деятельностью радикальных формирований:

«Самое обидное, что коммерческие и политические воззрения европейских компаний коррелируют с интересами деструктивных сил в африканских странах. И те, кто сейчас выступает за свержение легально избранных руководителей, всевозможные бунтари и террористы, они и будут себя предлагать европейцам в качестве партнеров для этой грязной работы. И как бы не получилось так, что деньги, вырученные за это грязное дело, пойдут на вооружение как раз бандитов, которые устроят из своих стран просто поля для выращивания наркотиков, где в рабских условиях будут находиться жители. Таким образом, коллективный Запад вооружает африканских головорезов, а те и дальше дестабилизируют ситуацию в регионе».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Отношения с Черным континентом продолжают оставаться одним из важнейших направлений французской внешней политики. Бывший президент Франсуа Миттеран в свое время заявлял, что «без Африки у страны не будет собственной истории в XXI веке».

Говоря о военной интервенции Парижа в Мали (январь 2013 года. — Прим. ФАН), можно смело утверждать: в ее основе лежали конкретные экономические интересы. Несмотря на то, что основные задачи этой операции выполнены, сохранена территориальная целостность Мали и предотвращена попытка создания на ее территории ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), обстановка в этой стране и регионе в целом остается крайне напряженной.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

После передачи французами контроля над освобожденными территориями слабо оснащенным в военном отношении малийским подразделениям и миротворческим силам ООН боевики быстро восстановили и даже расширили зоны влияния. Африканские лидеры не оставили без внимания деятельность Пятой республики.

Нездоровое лоббирование интересов и «хождение по головам» вызвали недовольство бывших колоний, вследствие чего репутация Парижа сильно упала. Еще во времена Саркози французы приступили к реализации либеральной политики, которая не учитывала желания коренных жителей материка. И, как следствие, африканцы стали принимать в штыки любую активность Елисейского дворца.

Global Look Press / © Sadak Souici / Keystone Press Agency

Эммануэль Макрон, у которого был шанс исправить положение дел, пошел по пути предшественника и столкнулся с теми же проблемами. Напрашивается резонный вопрос: сколько еще лидеров должно смениться во Франции, чтобы в бывшей метрополии осознали неработоспособность неоколониальной стратегии?

Немаловажно здесь напомнить и о другом преступлении, за которое в Европе никто не понес ответственности. С убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи прозападной коалицией в зоне Сахеля образовалась так называемая контрабандная «наркотрасса».

По ней от южных границ Ливии до побережья Западной Африки перемещаются оружие, нелегальные мигранты и джихадисты всех мастей. Последние, помимо террора, занимаются производством и сбытом запрещенных веществ. Именно на этом трафике неофициально зарабатывает Париж, поставляя вещества фармакологическим предприятиям.

Дешевое контрабандное сырье

Компании по производству медикаментов проявляют большой интерес к нелегальной продукции Африки. Вещества, из которых впоследствии изготавливают лекарственные препараты, гораздо дешевле добывать незаконным путем, что очень выгодно фармакологическим гигантам как из Европы, так и США.

Причем для Запада особо важно сохранить поставки контрабандных каналов, так как вся их финансовая система завязана на нелегальном доходе, заявил Перенджиев:

«Современная долларовая модель мира тоже построена и имеет фундамент криминальной теневой экономики. Именно поэтому США где-то что-то ворошат, искусственно создают нестабильность в определенных странах, и по их пути следуют некоторые государства Европы. Они начинают развивать криминальный бизнес, который покрывают либо коррупционеры и главы крупных компаний, либо откровенные экстремисты и террористы различного толка, прежде всего исламистского. Это все делается для того, чтобы извлекать сверхприбыль, потому что в рамках белой экономики надо прилагать много усилий, потому что в стране все должно быть прозрачно, должна быть обеспечена социальная сфера и так далее. Опять же, белая экономика — это стабильное государство, общество и прозрачная власть, извлекать из которых сверхприбыль не получится. Сверхприбыль извлекают отдельные личности, а в случае с наркотрафиком — владельцы крупного фармацевтического бизнеса США и Европы».

Федеральное агентство новостей /

Депутат Госдумы Виталий Милонов согласился с мнением военного политолога:

«Я бы хотел напомнить о ряде скандальных историй, которые были связаны с американскими фармацевтическими компаниями, и также истории с контролируемыми поставками наркотиков, где были замешаны и представители спецслужб США. А европейцы — для них это тоже, безусловно, выгодно, потому что они заинтересованы в получении наркотиков растительного происхождения, поскольку выращивать в рамках Европейского Союза всю эту дурь тяжело и даже невозможно. А сотрудничать с афганцами они явно не готовы пока. Поэтому для многих европейских стран Африка становится выгодной дальней заимкой, где можно выращивать все то, от чего рядовые европейцы будут морщить носики у себя дома. Африка же стала таким отхожим местом, где можно творить все что угодно».

Выход из ситуации

Несмотря на критически опасную ситуацию, у Мали еще есть шанс на стабилизацию обстановки. В противовес крайне сомнительным мероприятиям европейцев на территории Африки Москва демонстрирует мировой общественности по-настоящему эффективные методы борьбы с боевиками.

Виталий Милонов рассказал, как решить большую часть военных кризисов Черного континента:

«Я думаю, что Россия может помочь африканским государствам разобраться со всеми проблемами. Та же Мали для нас, безусловно, точка применения доброй силы, и я уверен, что сейчас, после успеха наших инструкторов в ЦАР, Россия становится единственной страной, которая может содействовать и способствовать нормализации обстановки. Поэтому партнерство с Москвой, с ее специалистами, конечно, для многих государств Африканского континента будет выгодно. Наша страна в данном случае может развивать не только геополитические, но и экономические интересы. Надо понимать, что зона нашего влияния в Африке не должна быть менее интенсивной, чем в Европе. Я уверен, если наши специалисты окажут помощь, то и Мали станет очередной точкой на Черном континенте, где восстановится конституционный порядок».

В Центральноафриканской Республике отечественные инструкторы официально занимаются обучением правительственных войск (FACA). В ходе тренировок национальная армия переняла у россиян качества, которыми славится наша армия: стойкость, дисциплинированность, исполнительность.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Используя приобретенные навыки, бойцы FACA ликвидировали основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернули мир в ЦАР.

Эффективность деятельности отечественных специалистов не осталась без внимания представителей остальных стран Африки. Соседи Центральноафриканской Республики увидели, как выглядит настоящая помощь в борьбе с радикальными формированиями. В связи с этим к миротворцам ООН появилось еще больше вопросов: почему россияне в столь сжатые сроки сделали то, чего вы не смогли добиться почти за 10 лет?

Однако ответ лежит на поверхности. Москва заинтересована в помощи нуждающимся и ведении легального, а главное — равноправного сотрудничества с дружественными странами.

Паутина преступного бизнеса

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод, что борьба с распространением наркотиков напрямую связана с антитеррористической деятельностью.

В странах, «безопасностью» которых занимаются продажные структуры, никогда не будет спокойствия. Причастные к наркобизнесу пойдут на все, чтобы выжать из преступной деятельности максимум. В ход идет информационная война, откровенные провокации и любая грязь, которая, по их мнению, способна помешать настоящим «поставщикам мира».

Федеральное агентство новостей /

Многочисленные вбросы вызывают у истинных защитников справедливости лишь снисходительную улыбку. К тому же ни один сфабрикованный материал, собранный ангажированными СМИ по сусекам соцсетей, не сможет помешать антитеррористической деятельности России.

В данный момент правительство Мали ориентировано на сотрудничество с Москвой. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что при достижении согласия и укрепления отношений между странами африканское государство успешно использует шанс на возвращение к мирной жизни.



1 Организация запрещена на территории РФ.