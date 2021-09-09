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Преимущества организации международных перевозок одним логистическим оператором
Общество
Преимущества организации международных перевозок одним логистическим оператором
pexels.com  / 

В последние годы показатели российской внешней торговли, несмотря на наличие обоюдных санкций с рядом стран, демонстрируют устойчивый рост — за счет удержания стабильных внешнеторговых связей. Так, товарооборот между Россией и Китаем неустанно растет: только за первые восемь месяцев этого года показатель увеличился на 4,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на снижение товарооборота между Россией и Евросоюзом, ряд стран — Германия, Италия, Белоруссия, Нидерланды — все еще остаются нашими крупнейшими внешнеторговыми партнерами. Среди остальных игроков — Китай и Южная Корея, Япония и Казахстан, Турция и США.

Как сообщили в ГК «Деловых Линий», за рубеж отправляются в основном товары народного потребления, запчасти и оборудование. Сейчас логистический оператор доставляет грузы в Европу, Северную и Южную Америку, а также в Юго-Восточную Азию. Так, из Италии клиентский груз дойдет до Москвы примерно за две недели, из Бельгии или Нидерландов — за 8–12 дней, а из Польши — вовсе за неделю.

«Деловые Линии» осуществляют международное экспедирование импортных и экспортных, сборных и генеральных грузов — весь сервис в «одном окне». В комплексную услугу входит подбор оптимальной логической схемы, предоставление персонального менеджера, полное таможенное оформление и сертификация грузов, их страхование, а также доставка до вашего склада. Доставка организуется авиатранспортом с вылетами из крупнейших городов или же автотранспортом — груз отправляется от дверей склада до дверей ваших партнеров.

«Развивая международные направления, мы хотим дать новые возможности для торговых отношений. В то же время мы стремимся упростить услугу, ведь перевозка грузов из страны в страну сопряжена с необходимостью наладить множество процессов и оформлением разрешительной документации. Для клиента сотрудничество с одним логистическим оператором выгодно — на международных направлениях он поможет решить его потребности в зависимости от задач. Учитывается целый ряд параметров, и ответственность за сохранность груза на всем пути «Деловые Линии» берут на себя», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Как рассказали ФАН в компании, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступен полный спектр услуг по организации международной перевозки грузов всеми видами транспорта. В будущем оператор планирует расширить географию доставки в востребованном сегменте международных перевозок.

Отметим, что несмотря на непростую экономическую обстановку в России, многие предприятия стараются максимально активизировать свою производственную деятельность и выйти за пределы внутренней торговли. Сегодня транспортно-логистические компании вступают в коллаборацию с бизнесом, тем самым упрощая выход на международный рынок отечественных поставщиков. В итоге у бизнеса остается больше времени на развитие, оставив доставку товара на проверенных логистов.

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