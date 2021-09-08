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Подразделения сирийской армии вошли в Деръа аль-Балад

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 12:09
Весь мир
Подразделения сирийской армии вошли в Деръа аль-Балад
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда / Алексей Буров

Деръа, 8 августа. Подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) вошли в район Деръа аль-Балад административного центра провинции Деръа, который в августе был захвачен местными вооруженными формированиями. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Представители правительственных сил вошли в район в соответствии с условиями соглашения о перемирии, которое было заключено при посредничестве специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Над Деръа аль-Балад был поднят национальный флаг.

По данным корреспондента SANA, армейские подразделения также приступили к установке наблюдательных пунктов и патрулированию территории района.

Обострение в Деръа началось в конце июля. Тогда местные вооруженные формирования провели серию атак на позиции правительственных сил. Боевики заявили, что их действия стали ответом на рейды, организованные сирийскими войсками из-за разгула бандитизма в регионе.

Впоследствии вооруженные формирования захватили район старых кварталов города — Деръа аль-Балад, а также объявили о создании коалиции ««Центральный комитет провинции Деръа». К ним примкнули члены спящих ячеек «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Правительственные силы были вынуждены перебросить к взбунтовавшемуся району подкрепление и начать контртеррористическую операцию. На этом фоне при содействии ЦПВС были организованы несколько раундов переговоров между сторонами конфликта, которые в итоге привели к введению режима прекращения огня в Деръа, а затем и к перемирию.

Корреспондент ФАН накануне сообщал, что боевики начали массово сдавать оружие в рамках соглашения о перемирии. Кроме того, несколько сотен членов вооруженных формирований добровольно сдались сирийским властям.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия деръа цпвс
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