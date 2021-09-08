Режиссер «Венома-2» назвал кинокомикс экранизацией необычной истории любви

Лос-Анджелес, 8 сентября. Американский режиссер Эндрю Серкис рассказал о предстоящем кинокомиксе «Веном-2». Кинематографист считает, что его проект рассказывает необычную историю любви.

В интервью автор предстоящего фильма отметил, что речь идет не о традиционных романтических чувствах, как многие могут подумать. В первую очередь фильм рассказывает о необычных отношениях между симбиотом и хозяином. По словам режиссера, журналист Эдди Брок (Том Харди) и Веном (внеземное существо) не могут жить друг без друга, несмотря на все разногласия.

«Наш фильм – это история любви, но не той любви, о которой вы могли бы подумать... Эта история об очень необычных отношениях между симбиотом и хозяином. В любом любовном романе есть свои подводные камни, свои взлеты и падения», — рассказал Серкис в интервью Comic Book.

Кинематографист отмечает, что дружеское общение между главными героями комикса, наполненное стрессом, и есть любовь, на которой строятся отношения.

Ранее стало известно об очередном сдвиге премьеры фильма «Веном-2». Премьерный показ киноленты с Томом Харди состоится 1 октября, а не 15, как планировалось ранее.