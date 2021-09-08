Мораторий на плановые проверки МСП продлен в России до конца 2022 года

Москва, 8 сентября. Правительство РФ продлило мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий (МСП) на 2022 год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он уточнил, что мораторий коснется около 100 тысяч субъектов малого бизнеса. В настоящий момент правительство занимается подготовкой соответствующего проекта постановления, добавил премьер.

Мишустин также заявил, что объем ВВП РФ в июне 2021 года достиг допандемийного уровня. При этом, по его словам, коронавирус продолжает влиять на экономику. Глава правительства считает, что говорить о победе над пандемией еще рано.

Российские экономисты ранее предложили ввести в РФ систему «умного» налогообложения. По их мнению, такая схема будет эффективной в контексте развития национальной экономики. Кроме того, за счет изменения в налоговом законодательстве удастся «обелить» часть предприятий малого и среднего бизнеса, полагают эксперты.