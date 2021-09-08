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Май Абрикосов призвал родных Бузовой отправить ее на лечение
Шоу-бизнес
Май Абрикосов призвал родных Бузовой отправить ее на лечение
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 8 сентября. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, известный как Май Абрикосов, бьет тревогу. Он призвал родных певицы Ольгу Бузовой отправить ее на лечение.

Тертишный обратил внимание на анонс концерта поп-исполнительницы с названием «Вот она я». Бузова, как указал блогер, предстала в образе Пресвятой Богородицы. Экс-участник «Дома-2» возмутился поведением 35-летней артистки и назвал ее богохульницей.

«Ольга Бузова ужасает. Да, правильно, это не описка, не удивляет, а ужасает. Мне кажется, что Ольге нужна помощь специалиста — невропатолога, социального работника, мамы, папы с красивыми новыми зубами, сестры, неравнодушных людей, друзей и коллег», — написал Тертишный с призывом на странице в Instagram.

Говоря о грядущем выступлении певицы в «Крокус Сити Холле», блогер отметил, что организация концерта обойдется Бузовой в 30 миллионов рублей. Шоу бывшей ведущей скандального телепроекта, по его словам, придут смотреть «совсем еще дети», пишет «Вечерняя Москва».

«Между прочим, [певцу Григорию] Лепсу, например, не нужно тратить 30 миллионов рублей на свой концерт, чтобы на него пошли люди. А Бузовой нужны 30 миллионов, чтобы покрыть отсутствие голоса», — добавил Тертишный.

Ольга Бузова продолжает удивлять и поклонников, и коллег. В начале лета разгорелся скандал из-за ее участия в новом спектакле МХАТ имени Горького. Многие артисты раскритиковали игру 35-летней звезды, другие селебрити, напротив, поддержали знаменитость.

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бузова концерт тертишный
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