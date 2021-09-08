Нападающий Смолов прокомментировал игру с командой Мальты

Москва, 8 сентября. Форвард сборной России Федор Смолов, вышедший с капитанской повязкой на матч с Мальтой, прокомментировал результат встречи отборочного турнира ЧМ-2022 — 2:0.

По словам нападающего, победа над командой Мальты далась непросто, поскольку был тяжелый график и перелеты. Смолов назвал Мальту «неприятным и серьезным соперником». Он также отметил, что благодаря новому тренеру Валерию Карпину в сборной царит легкость.

«Классно, когда главный тренер на одной волне общается с игроками, не только со мной, а со всеми ребятами. Это раскрепощает, становится комфортно», — передает слова Смолова пресс-служба национальной команды.

Во вторник вечером сборная России выиграла у мальтийцев в матче шестого тура квалификационного турнира ЧМ-2022. Игра прошла на московском стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0. Лучшим футболистом матча был признан Смолов, который записал на свой счет быстрый гол на десятой минуте.