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Издание «Репортер64» стало новым партнером Медиагруппы «Патриот»

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 11:51
Общество
Издание «Репортер64» стало новым партнером Медиагруппы «Патриот»
mediapatriot.ru  /  Медиагруппа «Патриот»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Сетевое издание «Репортер64» стало новым партнером Медиагруппы «Патриот». СМИ публикует аналитические материалы, проводит опросы, а также освещает события Саратова и области.

В «Патриоте» признались, что рады сотрудничеству с изданием. Глава медиагруппы Николай Столярчук заявил, что «Репортер64» честно транслирует главные события в регионе. Партнеры планируют продолжать работу в этом ключе.

«Будем совместными усилиями продолжать объективное освещение политических, культурных и социально-экономических процессов, уверен, в будущем нас ждут и интересные совместные проекты», — сообщил Николай Столярчук.

Издания намерены обмениваться эксклюзивными материалами в рамках сотрудничества. Кроме того партнеры планируют оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям. Главный редактор издания «Репортер64» Георгий Савельев уверен, что оба СМИ выиграют от сотрудничества, делая общее дело.

Медиагруппа «Патриот» ранее объявила о старте сотрудничества с саратовским интернет-порталом «СарИнформ». СМИ читает молодежь, бизнесмены, представители интеллигенции и пенсионеры.

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