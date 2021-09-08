Аналитики Sravni.ru составили рейтинг пляжных стран для отдыха в сентябре

Москва, 8 сентября. Сентябрь — отличная пора для проведения отпуска на море. Аналитики портала Sravni.ru составили рейтинг лучших стран для пляжного отдыха.

Курорты оценивались сразу по нескольким критериям. Так, привлекательность каждой страны рассчитывалась исходя из того, нужна ли российским туристам виза, во сколько обойдутся жилье и билеты туда-обратно на самолете, а также общий уровень цен и качество услуг, меры противодействия коронавирусу и местная погода.

В результате рейтинг возглавила Турция. Отдых в этой стране не требует особых затрат. Путешественникам из России нет необходимости оформлять визу, а минимальная стоимость билета на авиарейс из Москвы составляет 14 тыс. рублей.

Цены на проживание начинаются от 2,8 тыс. рублей за сутки. При этом температура воздуха в сентябре в среднем достигает +31 градуса, а воды — +28 градусов. Для прибытия в страну туристам достаточно предоставить на выбор сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или справку о выздоровлении.

Турецкие курорты стоит выбирать не только за счет удобного формата «все включено» и теплого моря. Например, отдыхающих в Анталье ожидает масса активностей как для индивидуальных путешественников, так и для семей, в том числе аквапарки, серфинг и семейные парки развлечений.

На втором месте рейтинга оказалась Албания, куда россиянам также не нужна для въезда виза. На перелет из Москвы и обратно понадобится не менее 33 тыс. рублей, а жилье обойдется как минимум в 2 тыс. рублей за сутки.

На фоне пандемии коронавируса правила въезда в эту страну действуют такие же, как и в Турции. Кроме того, Албания может порадовать отдыхающих теплой погодой, низкими ценами, множеством достопримечательностей и доброжелательным отношением местных жителей.

Замыкающим в тройке лидеров стал Кипр. Для посещения этого островного государства российским туристам потребуется оформить бесплатную визу страны или шенген. Добраться на самолете из Москвы туда можно за 16,7 тыс. рублей, а ночь в отеле будет стоить от 4,8 тыс. рублей. В страну пускают с сертификатом о вакцинации или отрицательным результатом теста на COVID-19.

Путешественников на Кипре ожидает живописная местность и недорогая, но вкусная еда. Температура воздуха в сентябре обычно держится около +28 градусов, а вода прогревается до +25 градусов.

Российская туристка ранее поделилась впечатлениями от отдыха на отечественных курортах и рассказала, куда можно отправиться тем, кто ни разу не проводил отпуск на морском побережье.