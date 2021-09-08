Корчевников передал Урганту подарок в ответ на шутку про огурцы

Москва, 8 сентября. Телеведущий Борис Корчевников остроумно ответил на шутку о себе, которая прозвучала в программе «Вечерний Ургант». Артист приготовил для шоумена Ивана Урганта необычный подарок.

Отец ведущего Первого канала, актер Андрей Ургант, стал героем передачи «Судьба человека». Ведущий Борис Корчевников побеседовал с артистом и вспомнил шутку о себе, которую произнес его сын Иван Ургант в своем вечернем шоу. Он тогда рассказал про телеведущего, разговаривающего с собственным огородом. В ответ Корчевников приготовил для коллеги остроумный подарок и попросил Андрея Урганта непременно передать его сыну.

«Недавно он пошутил о молодом телеведущем, который душевно и тепло общается с огурцами на своем участке. Вы знаете, я серьезно поговорил с этими огурцами и сам их засолил. Осень все же. Поэтому передайте их, пожалуйста, Ване», — попросил артист.

Сын актера подколол Корчевникова в одном из эпизодов «Вечернего Урганта», передает Teleprogramma.pro. Артист предложил снять фильм про телеведущего, который будет разговаривать с каждым огурцом на дачном участке до самой осени — тогда овощи отправятся на засолку. Ургант также решил назвать картину «Земля Корчевников», что является отсылкой к оскароносной драме «Земля кочевников» Хлои Чжао.

Ургант откровенно побеседовал с Корчевниковым после шутки про огурцы. Артист открыл телеведущему секрет о рождении сына.