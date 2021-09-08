Выплаты пенсионерам и военнослужащим стали возможны за счет восстановления экономики РФ

Москва, 8 сентября. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин рассказал, с помощью чего государство смогло обеспечить ряд социальных пособий для граждан страны.

Речь идет о дополнительной помощи некоторым россиянам. Так, выплаты получили родители школьников, напомнил премьер-министр в ходе пленарного заседания Московского финансового форума.

«Сейчас по поручению президента всем российским пенсионерам, в том числе работающим и военным, перечисляется единовременная выплата в 10 тысяч рублей, военнослужащим в 15 тысяч», — добавил Мишустин.

Глава кабмина указал, что в масштабах страны подобные пособия требуют серьезных ресурсов. Эти дополнительные доходы государство смогло заработать за счет восстановления экономики, добавил председатель правительства.

Также Мишустин оценил рост ВВП России в первом полугодии. По предварительным оценкам, показатель составил 4,8%.