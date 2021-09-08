В России заразились коронавирусом еще 18 024 человека

Москва, 8 сентября. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 18 024 жителей в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 7,6%. Зарегистрировано 797 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 18 262 пациента.

Россиянам ранее рассказали, что самым грозным признаком коронавируса по сравнению с другими респираторными симптомами является одышка. Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При появлении одышки необходимо экстренно обратиться к специалисту.