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В России заразились коронавирусом еще 18 024 человека

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 11:51
Общество
В России заразились коронавирусом еще 18 024 человека
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 8 сентября. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 18 024 жителей в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 7,6%. Зарегистрировано 797 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 18 262 пациента.

Россиянам ранее рассказали, что самым грозным признаком коронавируса по сравнению с другими респираторными симптомами является одышка. Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При появлении одышки необходимо экстренно обратиться к специалисту.

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