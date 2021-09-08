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Минобороны Китая обвинило эсминец ВМС США во вторжении в территориальные воды КНР

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 11:46
Армия
Минобороны Китая обвинило эсминец ВМС США во вторжении в территориальные воды КНР
wikipedia.org  /  PH3 KONSTANDINOS GOUMENIDIS, USN/Общественное достояние

Пекин, 8 сентября. Американский эсминец Benfold вторгся в территориальные воды Китая в районе островов Наньша, сообщает Министерство обороны КНР.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 8 сентября. Корабль приблизился к китайским островам, не получив на то разрешение официального Пекина.

«Американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения Правительства Китая вошел в воды вблизи рифа Мисчиф островов Наньша», — говорится в заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.

Как сообщает минобороны, китайские военные сделали предупреждение экипажу эсминца Benfold и сопровождали его во время инцидента. Тянь Цзюньли называет действия американских военных «серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая».

Ранее эсминец Benfold уже участвовал в подобных провокациях. Летом ВМС США направили судно в акваторию вблизи островов Сиша. Такое решение вызвало недовольство в Пекине.

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