Мишустин сообщил о росте ВВП РФ на 4,8% в первой половине 2021 года

Москва, 8 сентября. Рост российского ВВП по итогам первой половины 2021 года, по предварительным оценкам, составил 4,8%, заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что экономика России в июне восстановилась от последствий пандемии. Он добавил, что показатель ВВП достиг докризисного уровня.

Глава правительства также рассказал, что государство сконцентрировало на достижение национальных целей развития около 13 трлн рублей. По словам Мишустина, такой объем средств выделяется ежегодно.

В августе о возвращении показателей экономики РФ на докризисный уровень сообщил министр финансов страны Антон Силуанов. Он также подчеркнул, что в некоторых странах масштаб антикризисных мер поддержки оказался чрезмерным. По словам главы Минфина РФ, это привело к увеличению инфляционного давления.