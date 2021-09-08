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Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ»

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 11:52
Общество
Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ»
Агенство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 8 сентября. Известная журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ». Она занимала эту должность с июля 2015 года.

У Канделаки новая работа в холдинге «Газпром-медиа». Журналистка займет пост заместителя генерального директора корпорации. Канделаки приступит к исполнению своих обязанностей с 8 сентября, сообщил «Матч ТВ».

«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи», — заявила Канделаки, комментируя свое новое назначение.

В начале лета появились сведения о доходах медиаменеджера. Согласно появившимся в Сети данным, Тина Канделаки в прошлом году заработала 258,5 миллиона рублей.

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