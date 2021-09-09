В Волгограде остановили слив ядов в городскую канализацию

Волгоград, 9 сентября. Коммерческая организация отравляла окружающую среду токсичными отходами в одном из районов Волгограда. Как сообщает газета «Волгоградская правда», еще в 2018 году вблизи жилой зоны в Краснооктябрьском районе города появилась станция по приему опасных жидких отходов.

Местных жителей стал мучить химический удушающий запах. Ядовитые отходы попадали в обычную городскую канализацию и вредили водной системе города и всего региона. В 2019 году деятельность сливной станции была запрещена районным судом. Но городской суд это решение отменил.

При этом Росприроднадзор и Роспотребнадзор неоднократно били тревогу и выносили предписания об устранении нарушений в работе станции, которые организация не торопилась исполнять.

Специалисты «Концессий водоснабжения» провели анализ сточных вод и обнаружили в них значительное превышение уровня аммоний-ионов, а также хлорорганические вещества, которые запрещены к сбросам в нашей стране. В результате проверки концессионер ограничил доступ компании к системе центральной канализации.

Ранее ФАН рассказывал о загрязнении реки Дон на территории Тульской области. Местные экологи считают, что появление мутной пленки и неприятного запаха связаны с деятельностью расположенного поблизости спиртзавода.