МИД РФ выразил протест послу Эстонии из-за невыдачи визы российскому дипломату

Москва, 8 сентября. Российская Федерация заявила решительный протест эстонскому послу в стране на фоне невыдачи визы дипломату РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Москва ответит Таллину в связи с отказом страны в выдаче визы дипломату России. Заявление Захаровой опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства. Также она добавила, что ответственность за эскалацию ситуации лежит на Эстонии.

«Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин», — подчеркнула дипломат.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал, что Эстония является самой богатой постсоветской республикой. Однако, по его словам, здесь нечем гордиться. Эксперт отметил, что государство с большим трудом смогло достичь уровня Португалии.