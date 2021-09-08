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МИД РФ выразил протест послу Эстонии из-за невыдачи визы российскому дипломату

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 11:43
Политика
МИД РФ выразил протест послу Эстонии из-за невыдачи визы российскому дипломату
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 8 сентября. Российская Федерация заявила решительный протест эстонскому послу в стране на фоне невыдачи визы дипломату РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Москва ответит Таллину в связи с отказом страны в выдаче визы дипломату России. Заявление Захаровой опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства. Также она добавила, что ответственность за эскалацию ситуации лежит на Эстонии.

«Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин», — подчеркнула дипломат.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал, что Эстония является самой богатой постсоветской республикой. Однако, по его словам, здесь нечем гордиться. Эксперт отметил, что государство с большим трудом смогло достичь уровня Португалии.

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