Психолог Наумова рассказала, как помочь детям, пострадавшим при взрыве в Ногинске

Среди пострадавших при взрыве в подмосковном Ногинске есть двое детей, однако особенно примечателен случай пятилетней малышки, выжившей буквально чудом. На кадрах с места происшествия видно, как маленькая девочка сидит на развалинах третьего этажа, а прямо за ней виднеется кроватка и разрушенная детская комната. Какие последствия для детской психики несет подобная ситуация? И какую помощь нужно оказать семье и ребенку в первую очередь? Об этом ФАН решил спросить детского психолога и семейного психотерапевта Наталью Наумову.

По словам специалиста, у детей, переживших подобное, могут обоснованно возникнуть страхи, потому что они понимают, что их безопасность может в любой момент исчезнуть.

«То есть ребенок спал, ничего не подозревал, и вдруг происходит взрыв и крушение — естественно, он понимает, что этот мир не безопасен. Тут необходимо работать с психологом, потому что семья, конечно, может оказать поддержку, но это будет поддержка ограниченная. Важно ребенка не критиковать и не пугать, но это, по-моему, сейчас очевидно для любого. Важно поговорить о чувствах с ребенком, о том, что он испытал, поддержать и сказать, что да, мы все испугались. Но тут, конечно, нужна серьезная работа с психологом, и, думаю, им сейчас обязательно их выделят и они будут работать», — говорит Наталья Наумова.

Pr Scr telegram.org / @LIFE SHOT

Произошедшее нельзя замалчивать, ведь так не выйдет избавиться от установки, что ваш дом больше не безопасное место. И так как ребенок еще маленький, помочь в его реабилитации может арт-терапия, например, рисование или лепка из глины. Можно даже попробовать вместе дорисовать ситуацию, изобразив на бумаге, как волшебным образом все изменилось и наладилось.

«Не надо, чтобы родители говорили: «Мы не хотим об этом говорить, не надо это вспоминать». Важно, чтобы ребенок высказался, чтобы в установках у него выстроилось, что это не травма и безысходность, а ситуацию можно изменить и все будет хорошо. Чтобы ребенок увидел, что в будущем все будет хорошо и такое никогда не произойдет», — подчеркивает психолог.

pixabay.com /

Чтобы вернуть ребенку чувство стабильности, важно, чтобы сами родители находились в спокойном и ресурсном состоянии. Ведь если мама и папа находятся в шоке и не могут прийти в себя, то в таком же стрессовом состоянии будет оставаться и малыш.

«Самое важное, чтобы значимые взрослые смогли найти в себе силы, тоже поработали с психологом. И с ребенком надо говорить спокойно и не надо обесценивать то, что произошло. Было очень страшно, но мы все вместе, и мы справимся, мы семья. Очень большое значение будет иметь, как именно значимые взрослые будут поддерживать ребенка в этой ситуации. То есть если мама с папой смогут взять себя в руки, мобилизоваться и поддерживать ребенка, то у него будет хороший прогноз. Если семья будет в стрессе, то работа с психологом может не увенчаться успехом», — заключает Наталья Наумова.

Ранее ФАН сообщал, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Как стало известно, пострадавшим жильцам дома оказывают помощь восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России.