Амстердам, 8 сентября. Участник заседания суда по делу о крушении лайнера MH17 гражданских авиалиний Малайзии выставил украинскую сторону в невыгодном свете одним простым вопросом, пишет De Telegraaf.

Информацию об инциденте в судебном комплексе «Схипхол» в Амстердаме предоставила «ПолитРоссия». Как пишут присутствовавшие на заседании представители прессы, переполох начался после того, как слово предоставили мужчине по имени Сандер Эссерс. Напоминаем, что 6 сентября выступить в голландском суде в качестве свидетелей пригласили родственников и близких пострадавших. Предполагается, что Эссерс был из их числа — перед самой трагедией на связь с ним вышел брат Питер.

«С момента крушения я задавался вопросом: почему авиадиспетчерская служба не запретила полеты в этом воздушном пространстве, хотя другие страны уже сделали это?» — прямо и просто спросил мужчина.

Предоставленные Совместной следственной группой (ССГ) материалы по делу MH17 не удовлетворили многих заинтересованных в поиске правды о трагедии. Официальная версия ССГ сводится к тому, что «боинг» был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», хотя прямых доказательств тому приведено не было. На поставленный Эссерсом вопрос, как и на многие другие несостыковки по делу, международная комиссия предпочла закрыть глаза, а предоставленные Украиной данные центра по управлению полетами по неизвестной причине засекречены.

В деле о гибели борта MH17 гражданских авиалиний Малайзии с каждым днем становится все больше странностей. Так, например, пользователей российских соцсетей насторожила внезапная смерть одного из свидетелей — некоторые даже сравнили трагедию с гибелью британской принцессы Дианы в 1997 году.