Le Figaro: президентский рейтинг Байдена упал после многочисленных кризисов

Париж, 8 сентября. Президент США Джо Байден стремительно теряет поддержку среди жителей страны, уверены авторы одной из французских газет.

Рейтинг главы государства упал после многочисленных кризисов, подчеркнули журналисты Le Figaro. Они указали, чем обернулось «лето радости и свободы» американского лидера для США. Авторы оценили первые итоги руководства Байдена в качестве 46-го президента Соединенных Штатов.

«То, что должно было стать, по выражению Байдена, "летом радости и свободы", превратилось в серию кризисов, политически ослабивших американского президента», — констатировали французы.

Авторы обратили внимание на снижение темпов вакцинации и на распространение коронавируса в США. Они также напомнили о стихийных бедствиях, захлестнувших страну, и о «хаотичном» выводе американского контингента из Афганистана. Проблемы уничтожили обещания Байдена о возвращении граждан к «нормальной жизни, пояснили в Le Figaro.

«Эта черная серия сопровождалась падением президентского рейтинга», — добавили авторы.

Ранее журналисты опубликовали список самых некорректных заявлений президента США об Афганистане. Так, Байден сообщал о помощи Вашингтона в эвакуации сотрудничавших афганцев. На деле это оказалось не так.