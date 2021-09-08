Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 12:19
12:16
Политика
Польша требует судебной неприкосновенности и денег «во имя единства ЕС» против России
12:16
Происшествия
Жительница взорвавшегося дома в Ногинске жаловалась на запах газа в подъезде
12:14
Спорт
Владимир Путин назвал «незабываемыми» выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио
12:14
Общество
ФАН намерен остановить попытку вмешательства иностранных НПО в выборы в РФ
12:10
Общество
Хитрый лис украл камеру у туристов на Камчатке и стал звездой интернета
12:08
Весь мир
Алжир не продлил контракт на проходящий через Марокко газопровод в Европу
12:07
Происшествия
Гордость социалистической эпохи: жительница Ногинска рассказала о взорвавшейся многоэтажке
12:05
Экономика
Минфин оценил прибыль от введения нового цифрового налога в России
12:03
Общество
Умерла жена дирижера Большого театра Марка Эрмлера Дина
12:02
Происшествия
Сотрудники МЧС эвакуировали детей из школы в Кирове
Все новости

Le Figaro: президентский рейтинг Байдена упал после многочисленных кризисов
Политика
Le Figaro: президентский рейтинг Байдена упал после многочисленных кризисов
Федеральное агентство новостей

Париж, 8 сентября. Президент США Джо Байден стремительно теряет поддержку среди жителей страны, уверены авторы одной из французских газет.

Рейтинг главы государства упал после многочисленных кризисов, подчеркнули журналисты Le Figaro. Они указали, чем обернулось «лето радости и свободы» американского лидера для США. Авторы оценили первые итоги руководства Байдена в качестве 46-го президента Соединенных Штатов.

«То, что должно было стать, по выражению Байдена, "летом радости и свободы", превратилось в серию кризисов, политически ослабивших американского президента», — констатировали французы.

Авторы обратили внимание на снижение темпов вакцинации и на распространение коронавируса в США. Они также напомнили о стихийных бедствиях, захлестнувших страну, и о «хаотичном» выводе американского контингента из Афганистана. Проблемы уничтожили обещания Байдена о возвращении граждан к «нормальной жизни, пояснили в Le Figaro.

«Эта черная серия сопровождалась падением президентского рейтинга», — добавили авторы.

Ранее журналисты опубликовали список самых некорректных заявлений президента США об Афганистане. Так, Байден сообщал о помощи Вашингтона в эвакуации сотрудничавших афганцев. На деле это оказалось не так.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Le Figaro: президентский рейтинг Байдена упал после многочисленных кризисов
сша франция байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru