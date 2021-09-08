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Лукашенко намерен обсудить с Путиным ситуацию в Афганистане

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 11:38
Политика
Лукашенко намерен обсудить с Путиным ситуацию в Афганистане
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 8 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить ситуацию в Афганистане со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Белорусский лидер отметил, что власти республики не остались в стороне от событий, происходящих в Афганистане. По его словам, он тщательно собирает всю информацию по этому вопросу.

«Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном», — сказал он.

Стоит отметить, что движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) захватило власть в Кабуле после вывода из региона американских военных. Накануне талибы объявили временный состав нового Правительства Афганистана. На пост премьера республики был назначен Мохаммад Хасан Ахунд.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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