Лукашенко намерен обсудить с Путиным ситуацию в Афганистане

Минск, 8 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить ситуацию в Афганистане со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Белорусский лидер отметил, что власти республики не остались в стороне от событий, происходящих в Афганистане. По его словам, он тщательно собирает всю информацию по этому вопросу.
«Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном», — сказал он.
Стоит отметить, что движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) захватило власть в Кабуле после вывода из региона американских военных. Накануне талибы объявили временный состав нового Правительства Афганистана. На пост премьера республики был назначен Мохаммад Хасан Ахунд.
1 Организация запрещена на территории РФ.