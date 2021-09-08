Украинский министр Чернышов уверен в готовности страны к зиме

Киев, 8 сентября. Надеждой на успешное прохождение зимнего периода, несмотря на тотальную нехватку угля и недостаточность газовых ресурсов, тешат себя в кабмине Украины.

Как полагают в украинском правительстве, «состояние подготовки регионов к отопительному сезону составляет 80%». Соответствующего мнения придерживается министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Об этом пишет РИА Новости.

Август стал месяцем значительного снижения резервов угольного топлива на складах местных ТЭЦ и ТЭС, что стало отклонением от графика по накоплению сырья. Представители отрасли из различных регионов страны все чаще говорят о том, что Киев может не обеспечить население эффективным отоплением.

Несмотря на это, Чернышов придерживается оптимистичного настроя. Он ожидает, что рядовые потребители не будут переплачивать за горячую воду и тепло, так как государство не изменит тарифы. В это же время, официальный прогноз украинского правительства гласит, что коммунальные услуги подорожают до начала 2022 года на треть.

Стоимость тонны угля в Европе уже преодолела планку в 150 долларов, хотя весной энергоноситель продавался всего за 70 долларов. Добыча топлива на территории Украины снижается, перспективы в отношении обеспечения текущих потребностей под вопросом уже сейчас. Уровень запасов Украины по углю достигает 900 тыс. тонн.

Чтобы дать стране необходимое количество энергии зимой, Киев должен закупить за рубежом свыше 3,5 млн тонн угля, уверен министр энергетики Герман Галущенко.

Ситуация с природным газом на Украине обстоит не лучше. В настоящее время на территории страны имеется порядка 18 млрд «кубов» голубого топлива, но из них — 4,2 млрд куб. м. находится во владении иностранных трейдеров, а 4,7 млрд куб. м предполагается использовать в долгосрочной перспективе, поэтому энергоносителя данного вида Киеву тоже не хватит на зиму.

Всевозможные социальные и политические потрясения могут ожидать Украину в течение этой осени, полагают политологи. В основе прогнозируемых бунтов — провальная экономическая политика Киева.