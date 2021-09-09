Согласно недавно проведенному исследованию видеоиграми увлекается около 40% населения Земли. Более половины геймеров предпочитают мобильные устройства, остальные играют на ПК. При этом больше половины увлекающихся видеоиграми живут в странах Азии.

История видеоигр берет свое начало в 50-х годах XX века. Именно тогда начали разрабатывать первые, самые простые симуляции. Поначалу игры были совсем не популярны. Но уже в 1970-х начинают появляться автоматы, домашние компьютеры и игровые консоли, доступные для широкой публики. Постепенно видеоигры становятся элементом поп-культуры.

Кто же создает эту удивительную виртуальную реальность? Кто делает так, что почти 3 миллиарда человек не могут оторваться от экранов? В создании видеоигры принимают участие самые разные IT-специалисты: художники-аниматоры, звукорежиссеры, программисты и многие другие. Координирует всю эту команду главный разработчик видеоигры ― геймдизайнер.

Что это за профессия, где учат геймдизайну и сколько можно зарабатывать на создании виртуальной реальности ― узнаем из этой статьи.

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Что делает геймдизайнер

Геймдизайнер («геймдиз» на сленге) ― это человек, который разрабатывает игру. Именно он детально знает все ее элементы. Он ведет проект от начала и до конца. В задачи геймдизайнера входит разработка всех правил и законов, по которым будет жить новая виртуальная вселенная. Геймдизайнеру необходимо хорошо понимать свою аудиторию, знать ее психологию, потребности. Только так можно создать игру, которая будет популярной у игроков.

Когда геймдизайнер приступает к созданию новой игры, он прежде всего решает несколько глобальных вопросов, без которых работа не начинается:

причина, по которой человек захочет поиграть в эту игру;

эмоции, которые появятся у игрока во время игры;

цели, стоящие перед пользователем;

уровни и постепенное усложнение игры;

как сохранить вовлеченность пользователей в процессе.

Отвечая на эти вопросы, геймдизайнер прописывает концепцию видеоигры. Для него важно не только создать конкретный продукт: любая виртуальная вселенная ― потенциальный бизнес-проект. Соответственно, он должен быть успешным и прибыльным.

Однако профессия геймдизайнера ― вовсе не один только креатив и творчество. Помимо идей, которые нужно придумывать и прорабатывать, геймдизайнеру приходится много работать с документами, заниматься различного рода подсчетами. Так, в число обязанностей геймдиза входят следующие:

Разрабатывать проектную документацию: необходима детальная проработка каждого элемента и механизма игры.

Придумывать идеи и проверять их, выбирая лучшие.

Продумывать визуальную составляющую игрового контента.

Организовывать общую работы команды программистов, художников, звукорежиссеров, продюсеров для наиболее эффективного воплощения идеи.

Анализ и исправление глобальных ошибок на финальном этапе разработки.

Анализ статистики для понимания поведения и мотивации пользователей.

Анализ результатов продаж и конверсии, то есть того количества игроков, которые не только купили, но и остались в игре.

Задача геймдизайнера ― создать такую игру, в которой будет интересно каждому: и новичку, и уже опытному пользователю. Так, создатели видеоигры всегда сохраняют элемент неожиданности, возможность случайного шанса, который позволит новичку одержать победу над более опытным участником.

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Что нужно, чтобы стать геймдизом

IT-сфера ― одна из самых быстро меняющихся. Технологии развиваются стремительно. То, что было новинкой вчера, завтра уже устарело. Тенденции тоже имеют свойство быстро обновляться. Поэтому дизайнер игр ― это прежде всего человек максимально далекий от консерватизма, привычки. Он, как губка, впитывает все новое, быстро подстраивается под сложившуюся ситуацию и, более того, обладает визионерскими способностями. То есть может или хотя бы пытается предугадать, что будет занимать игроков завтра и даже послезавтра.

Если вы интересуетесь видеоиграми и профессией геймдизайнера, убедитесь, что обладаете следующими качествами:

Креативное мышление

Лидерские качества

Способность к критическому мышлению

Навык работы в команде

Аналитический склад ума

Владение английским языком

Быстрая обучаемость

Федеральное агентство новостей /

Где учиться на геймдизайнера

Геймдизайн ― профессия молодая, на сегодняшний день получить высшее образование именно в этой области в России невозможно. В вузах просто нет пока таких программ. Проще всего уйти в дизайн видеовселенных различным работниками IT-сферы, креативным продюсерам.

Однако не стоит отчаиваться, потому что получить необходимое образование и освоить принципы геймдизайна на практике возможно на различных современных учебных платформах. Есть свои образовательные курсы и у крупных компаний-разработчиков. Различные бизнес-школы также имеют свои курсы. Преподают в них профессионалы индустрии.

В процессе обучения вам помогут любовь к математике и навыки программирования. Этому можно уделять больше времени еще во время учебы в школе: как самостоятельно, так и на специальных курсах. Вам также будет просто необходим английский язык, поскольку та лексика, которой пользуются разработчики и игроки, это в большинстве своем калька именно с английского. Собственно, само слово «геймдизайнер» нам вполне это доказывает. Поэтому не теряйте времени и активно учитесь.

Безусловно, чтобы развиваться в области видеоигр, надо любить в них играть. Соответственно, часть образовательной работы вы уже сделали: знаете рынок видеоигр, понимаете, по какому принципу они построены, и можете оценить, какие из них наиболее интересны и успешны. Играйте вдумчиво, разбирайте любимую игру на «маленькие кусочки», анализируйте, что можно было бы улучшить. Словом, многому придется учиться самостоятельно и сразу на практике.

Если говорить о том, какое высшее образование будет полезно тем, кто хочет развиваться в области видеоигр, то на первом месте, конечно, программирование, 3D-моделирование. Словом, современные технические специальности.

Где работать геймдизайнером

Как уже было сказано, сами разработчики открывают у себя образовательные программы. Поэтому устраиваться на практику и последующую работу можно непосредственно к ним.

Карьеру можно начинать в любительских проектах или в качестве того, кто тестирует разрабатываемую игру. Поскольку никаких дипломов государственного образца сегодня получить нельзя, то свои компетенции придется доказать, выполнив тестовое задание, которое будет уникальным у каждого работодателя и будет содержать элементы будущей работы.

В связи с тем, что индустрия видеоигр развивается, профессия геймдизайнера не только востребована, но и хорошо оплачивается. В среднем зарплата геймдиза может достигать 150 000 рублей. Разумеется, в начале карьеры заработок будет намного скромнее. Но с опытом ваш доход будет увеличиваться. На первый взгляд едва ли можно найти какие-то минусы в профессии геймдизайнера. Это, безусловно, интересная работа в перспективной индустрии.