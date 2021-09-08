Делегация с Ямала примет участие в международном спортивном форуме в Казани

Казань, 8 сентября. Форум «Россия – спортивная держава» станет первым мероприятием международного уровня после пандемии коронавируса, которое пройдет в режиме живого общения.

Участниками форума станут многие делегации со всего мира, в том числе из Ямало-Ненецкого автономного округа. Регион будет представлять группа во главе с директором окружного департамента по физической культуре и спорту Андреем Масановым.

В этом году международный спортивный форум проходит в девятый раз. По заявлению организаторов, участников ожидает обширная и интересная программа. Центральным событием мероприятия заявлено пленарное заседание «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях». Кроме того, в рамках международного спортивного форума в Казани пройдет церемония подписания различных отраслевых соглашений. В ней примет участие глава Министерства спорта России Олег Матыцин.

Форум «Россия – спортивная держава» ежегодно проходит в разных городах страны, сообщает издание «Север-Пресс». До этого мероприятие проходило в Москве, Саранске, Чебоксарах, Якутске и других городах.

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