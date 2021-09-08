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МИД РФ приветствовал освобождение политзаключенных из ливийских тюрем
Весь мир
МИД РФ приветствовал освобождение политзаключенных из ливийских тюрем
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 8 сентября. Министерство иностранных дел России приветствовало инициативу всеобъемлющего национального примирения в Ливии, объявленную 5 сентября председателем Президентского совета Мухаммадом аль-Манфи и предусматривающую освобождение из тюрем ряда политзаключенных.

В рамках реализации данного проекта уже выпущены на свободу младший сын бывшего лидера североафриканской страны Муаммара Каддафи — Саади, его соратник Наджи Харира, личный секретарь Ахмед Рамадан и некоторые другие лица, которые «полностью отбыли свои сроки, находились в неволе без приговора суда, либо были оправданы».

«Как сообщается, в ближайшее время будут освобождены и остальные находящиеся в заключении лица из окружения бывшего руководителя Джамахирии», — говорится на сайте МИД РФ.

Российское ведомство прокомментировало также договоренность о передаче для перезахоронения останков Муаммара Каддафи, его сына Муатасима и прежнего министра обороны Абу Бакра Джабера, достигнутую между боевиками города Мисурата и шейхами племен. Все 10 лет, прошедшие после убийства полковника, о нахождении его могилы знал только узкий круг лиц, державший в строгом секрете данную информацию.

«Рассчитываем на то, что освобождение сына и ближайших сподвижников М. Каддафи, а также перезахоронение останков бывшего лидера страны поможет ливийцам преодолеть груз накопившихся за долгие годы кровопролитного внутреннего конфликта взаимных обид и острых противоречий»,— добавлено в заявлении МИД.

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