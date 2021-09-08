Украинцы стали платить за сахар на 75% больше

Москва, 8 сентября. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассказало об увеличении цен на ряд продуктовых товаров.

Речь идет, в том числе, о сахаре и подсолнечном масле. Так, сахар в стране подорожал за год на 75%. Стоимость данного продукта в среднем составляет 22,09 грн/ кг (около 59 рублей). Подсолнечное масло у производителей за отчетный период выросло в цене на 70%. Стоимость товара увеличилась до 49,66 грн/кг (примерно 135 рублей), уточняют «Известия».

Также на Украине подорожала пшеница (+16%, до 7780, 7685, 7464 грн/т без НДС за зерно 2, 3 и 4-го класса соответственно). Кукуруза стала дороже у производителей на 27% (до 7007 грн/т без НДС).

Ранее Правительство России решило распространить механизм государственных интервенций на внутренний рынок сахара. Сообщение о новом постановлении было опубликовано пресс-службой кабмина.