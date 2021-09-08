Обязаны помнить: депутат Вострецов о памятной дате блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 8 сентября. Ровно 80 лет назад 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов вместе с соратниками посетил главное мемориальное кладбище Санкт-Петербурга Пискаревское. В траурной церемонии традиционно приняли участие руководство города и области, ветераны и представители общественных организаций.

Вострецов напомнил, что для нашего города после даты его основания это вторая памятная дата. Не одержи горожане победу в те страшные дни блокады, возможно, больше не было бы этого города совсем.

«Мы, все кто жил, живет и будет жить в Санкт-Петербурге, обязаны это помнить. Наш город — это тот камень, о который споткнулась фашистская гадина и свернула себе шею. Я горжусь, что я и мои дети живем в Санкт-Петербурге. Пока мы помним — они живы, в отличие от Европейских стран, в нашей стране никогда не исчезнет память о героях тех лет, и мы всегда четко будем отличать добро от зла», — сказал Вострецов.

Федеральное агентство новостей /

«Уверен, что и на братской Украине рано или поздно наступит мир, и бандеровское отребье канет в небытие. И все страны бывшего Советского Союза, кому дорога память их предков, последуют примеру России и внесут в свои конституции законы, защищающие память их предков, чтобы ни какие временщики, пришедшие к власти, уже не смогли отнять у них право на уважение к своей истории, как сделал это народ России», — добавил депутат.

Федеральное агентство новостей /

Ранее в беседе с ФАН Сергей Вострецов указал на признак грядущего краха Евросоюза.