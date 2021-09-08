Глава Фонда борьбы с репрессиями Тэрада: Молчать — значит поддерживать терроризм США

Правозащитница Мира Тэрада, которая провела более двух лет в тюрьмах Финляндии и США, а теперь возглавляет Фонд борьбы с репрессиями, согласилась ответить на вопросы ФАН.

В мае 2021 года петербурженка Мира Тэрада вернулась в Россию после депортации из США, где она провела около двух лет в заключении, подвергаясь пыткам и издевательствам, не имея возможности получить медицинскую помощь. В США девушка попала не по своей воле — Миру экстрадировали туда из Финляндии, где она была задержана по запросу американских властей по надуманному обвинению в «отмывании денег» ее бывшего мужа.

В феврале 2020 года американский суд приговорил Тэраду к тюремному заключению в 2,5 года, зачтя ей полугодовое пребывание в финской тюрьме в ожидании депортации. Однако даже после окончания срока заключения Миру не освободили, а отправили в депортационный лагерь, который по пыточным условиям не уступал американской тюрьме. Там Тэрада дожидалась депортации в Россию. После освобождения девушка решила бороться за права незаконно арестованных и преследуемых на Западе россиян и граждан других стран, возглавив созданный для этих целей Фонд борьбы с репрессиями.

В интервью ФАН Тэрада рассказала, что собирается наказать тех, кто незаконно лишил ее свободы, подвернув пыткам и издевательствам, а также о работе возглавляемого ею фонда и о дальнейших планах.

Федеральное агентство новостей /

«Молчать — значит поддерживать терроризм США»

— Давайте поговорим о планах и перспективах судебного и иного правового преследования США и Финляндии за ваше незаконное задержание, экстрадицию, пытки, нелегальное удержание на территории Штатов после истечения сроков заключения. В какие сроки ожидается подача вашей жалобы в ООН или в иные международные организации, которые защищают права человека?

— На данный момент мы приступили к составлению жалобы в ООН. Если говорить с точки зрения реальных сроков, то, учитывая все подводные камни, планируется, что жалоба будет подана в ближайшие шесть месяцев.

— Существует ли реальная возможность привлечь США к ответу за незаконные действия, которые американские силовые структуры совершили в отношении вас и других российских граждан?

— Однозначно да, такая возможность существует. И мы прикладываем все усилия, чтобы не только привлечь виновных к ответственности, но и создать соответствующий прецедент. Продолжая молчать, не выступая активно в защиту своих прав и интересов, — значит поддерживать терроризм со стороны США, потворствовать ему. Настало время заявить мировому сообществу, что Россия не намерена мириться с откровенной охотой за российскими гражданами, а также с полицейским, судебным и тюремным произволом в США.

— Есть ли какие-либо препятствия (юридические или иного рода) в подготовке исков и жалоб против США и Финляндии?

— Да! К сожалению, такие препятствия есть. На этапе судопроизводства в Соединенных Штатах были допущены серьезные нарушения. Представители американских властей (полагаю, намеренно) утилизировали часть документации, доказывающей как их халатность, так и откровенный произвол.

В результате каждый документ по делу нам необходимо восстанавливать, что, безусловно, — в первую очередь из-за бюрократических и прочих проволочек со стороны американских властей — занимает время. Именно по этой причине, как я и сказала ранее, жалоба будет подана примерно в течение ближайших шести месяцев.

Федеральное агентство новостей /

Бороться с репрессиями всем миром

— Каковы ближайшие мероприятия возглавляемого вами Фонда борьбы с репрессиями? Чем на данный момент занимается фонд, каковы его актуальные инициативы?

— В сентябре наш фонд намерен провести онлайн-конференцию с привлечением российских и международных экспертов в области защиты прав человека. На конференции будут представлены доклады об актуальных проблемах национализма и расизма в работе правоохранительных структур Запада. Будет поднята тема незаконных задержаний и экстрадиции граждан за рубежом и несоответствия работы их пенитенциарных учреждений международным правовым нормам. Участники конференции разработают проекты петиций для отправки в ООН и правительствам стран, где имеют место систематические нарушения прав граждан местными правоохранительными органами.

— Есть ли успехи в защите граждан от полицейского, судебного и тюремного произвола на Западе?

— Определенно есть. Согласно нашей оценке, за пять месяцев работы фонда, благодаря действиям правозащитников и нашей высокой активности в информационной среде, удалось привлечь к ответственности ряд сотрудников правоохранительных органов США и некоторых европейских стран. В частности, удалось привлечь к ответственности тех, кто непосредственно виновен в гибели или причинении вреда здоровью гражданам. Например, для семьи одной из жертв благодаря нашей помощи удалось добиться компенсации в размере 10 млн долларов США.

— Насколько фонд погружен в проблемы ущемления прав и свобод граждан в западных странах?

— На данный момент наш фонд рассмотрел 110 дел о нарушении прав и свобод человека в США, Канаде, Австралии и странах Европы. Наши правозащитники направляют запросы в государственные органы этих стран с просьбой предоставить разъяснения о действиях представителей местных властей. Кроме того, мы взаимодействуем с международными и местными правозащитными организациями, а также со СМИ, чтобы привлечь как можно больше внимания к проблемам полицейского и судебного произвола и к их жертвам. Мы считаем, что общественное внимание не только поможет добиться справедливости для пострадавших, но и подтолкнет власти этих стран к созданию новых законопроектов и других правовых норм, которые в будущем помогут предотвращать нарушения прав человека и дискриминацию.

Федеральное агентство новостей /

— Как вам кажется, по какой причине именно США — лидер среди всех стран по случаям полицейского произвола? Где корень этого зла?

— Скорее всего, проблема — в американском законодательстве. Законы США напрямую развязывают руки полицейским, позволяя им применять чрезмерную силу или даже убивать людей, при этом создавая огромные сложности при подаче исков против полиции.

Например, согласно закону, принятому в конце 1980-х годов, полицейский может стрелять на поражение в случае, если почувствует угрозу своей жизни. Бывшие сотрудники американской полиции отмечают, что из-за этого закона полицейские часто прибегают к применению чрезмерной силы, не опасаясь последствий.

Далее, если жертва захочет подать иск против полицейских, она столкнется с большим количеством препятствий. Как по нашим оценкам, так и по мнению наших американских коллег-правозащитников, жертвы полицейского произвола в США сталкиваются с чрезмерными трудностями и даже запугиванием со стороны полиции. Шансы на возбуждение уголовного дела против полицейского в США — крайне малы.

Мы считаем, что прокуроры — как в США, так и в других странах мира — должны возбуждать дела против полицейских, совершивших уголовное преступление, чтобы показать полиции, что она не находится над законом.

— Заинтересованы ли американские правозащитные организации в решении проблемы силового произвола и в международном взаимодействии в этом вопросе?

— Мне кажется, скорее, да, заинтересованы. Наши правозащитники провели переговоры с предстателями 46 американских правозащитных организаций. Приблизительно четвертая часть из них согласилась сотрудничать с нами и вести совместную работу по борьбе с полицейским и судебным произволом. Пока это только начало взаимодействия. Посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем.

— Нет ли ощущения, что США не намерены всерьез заниматься решением проблемы ответственности полиции, судов и тюремных надзирателей в своей стране?

— Складывается впечатление, что американские власти, и правда, не планируют серьезно заниматься проблемами нарушения прав человека в США. Обращаю внимание на такой факт: американские чиновники не ответили ни на одно из писем от наших правозащитников. При этом мы постоянно видим большое число сообщений из США о применении чрезмерной силы при арестах, о нарушении прав заключенных или о несправедливости судов.

Стоит также отметить довольно низкую вероятность добиться справедливости в суде в делах о полицейском произволе — особенно если потерпевшими являются представители национальных меньшинств. В СМИ можно часто увидеть сообщения, как представители национальных меньшинств указывают, что без видеофиксации происшествия практически невозможно добиться справедливости. Чаще всего у потерпевших нет других доказательств происшедшего. Поэтому мы считаем, что властям США следует обратить особое внимание на проблему подготовки полицейских и на более жесткое регулирование их работы.

— Как вы оцениваете работу Фонд борьбы с репрессиями за первые пять месяцев?

— Несмотря на то, что фонд только начал свою работу, он уже добился больших успехов. За первые пять месяцев работы наши правозащитники уже направили два письма в Совет по правам человека ООН по поводу полицейского произвола и нарушений прав человека в США.

После первого нашего письма государственный секретарь США Энтони Блинкен пригласил на встречу специального посланника ООН по вопросам расизма в США. Мы считаем это первым шагом к решению на международном уровне проблемы полицейского произвола в Америке. Как я уже говорила ранее, с нами согласились сотрудничать американские правозащитные организации. Помимо этого, свое предварительное согласие на сотрудничество дали еще две французские организации.

Сейчас мы ведем переговоры о сотрудничестве с французским офисом Amnesty International. Местная представительница Amnesty International признала, что некоторые методы поддержания правопорядка, используемые французской полицией, нарушают международные правовые нормы.

— В чем, с вашей точки зрения, ценность работы фонда для России?

— Что касается ценности фонда для России, то она очень значительная. Я считаю, что россияне должны знать, что происходит за рубежом в сфере нарушения прав человека. Граждане России должны знать, что в настоящий момент наши соотечественники, находящиеся за рубежом, постоянно подвергаются несправедливому отношению со стороны властей западных стран. Лично я, как глава фонда, намерена добиваться, чтобы никто больше не прошел через то, через что прошла я и другие люди, делами которых занимается наша организация.

Невские Новости / Никита Нестеров

Рассказать всю правду

— Как мы знаем, вы пишите книгу о пережитом в финской и американской тюрьмах. Как продвигается работа над книгой? Насколько подробно книга будет погружать читателя в вопросы неудовлетворительной работы американской судебной и пенитенциарной систем?

— Работа над книгой идет полным ходом. Я максимально открыто рассказываю как о работе американской судебно-тюремной системы, так и о том, как это отражается на жизни различных людей. Это история не только обо мне, но и о разных людях — о резидентах и нерезидентах США, попавших в жернова репрессий.

— Ваша книга будет в основном о вашем тюремном опыте? Или будут охвачены и другие темы, связанные с жизнью в США простых людей?

— Конечно, книга будет посвящена не только американской тюрьме. Помимо этого, я рассказываю о настоящей, невыдуманной Америке — как в стенах тюрем, так и за их пределами. Ведь я прожила в США шесть лет, прежде чем вернулась в Россию в 2016 году. В книге вы прочитаете всю правду о моем сложном браке, а также о жизненном пути, результатом которого стало мое решение возглавить Фонд борьбы с репрессиями.

— Каковы приблизительные сроки выхода книги?

— Ждать осталось совсем недолго: выход книги запланирован на декабрь 2021 года.

— Спасибо вам за интервью, с нетерпением ждем выхода вашей книги.

Федеральное агентство новостей /

В Финляндии оценили работу Фонда борьбы с репрессиями

Работа Фонда борьбы с репрессиями не осталась незамеченной на Западе, в том числе в Финляндии, где начались тюремные мытарства Миры Тэрады. Крупное финское информационное издание UMV-Lehti опубликовало статью о работе фонда, высоко оценив усилия правозащитников в борьбе с судебным и полицейским произволом по всему миру.

Финские журналисты акцентировали внимание на незаконном аресте Тэрады в Финляндии и на ее незаконной экстрадиции в США по сфабрикованному делу о якобы «отмывании денег» и «распространении наркотиков». В статье подчеркивается, что россиянка намерена добиваться справедливости через структуры ООН и через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Она намерена привлечь к ответственности всех виновных в ее незаконном задержании и последующем заключении в тюрьму. Интервью Миры, которое включено в материал, никого не может оставить равнодушным — она приводит поистине ужасающие подробности того, что из себя представляет американская тюремная система.

Федеральное агентство новостей /

Многие финские интернет-пользователи поддержали авторов статьи в их критике правительств Финляндии и США за систематическое нарушение прав человека. Комментаторы высоко оценили работу Фонда борьбы с репрессиями.

«Это очень важная информация, особенно для тех, кто подвергся преследованию в Финляндии! — пишет пользователь с ником PatriaeX0. — В Финляндии относительно легко по крайней мере попытаться привлечь преступников к ответственности за многочисленные серьезные и длительные преступления в области прав человека. Думаю, самым зрелищным судебным процессом тут, безусловно, будет суд над президентом страны Саули Ниинисте».

«Это здорово, что кому-то удалось создать подобный фонд, чтобы защитить более слабых, — пишет пользователь с ником Lukutoukka. — Хотелось бы знать, сколько людей, ставших жертвами произвола властей, можно найти в Финляндии? И как финские власти и государственных СМИ реагируют на этот вопрос?»

«Потребность в такой организации реальна, — пишет пользователь с ником Rohmar. — «Мировой порядок», насаждаемый США, выбросил международное право и права человека в мусорную корзину. Сфабрикованные дела и похищения могут быть нацелены на компании или граждан любых стран, если это служит интересам Америки. Вассалам мошенников-банкиров в таких государствах, как Финляндия, ничего не мешает. Здесь подозреваемые в пророссийской ориентации финны также попадают под пресс. Возьмем, к примеру, [правозащитника Йохана] Бекмана, который здесь является объектом священной ненависти. Его ненавидят за его пророссийские взгляды — но разве это преступление или угроза для Финляндии? Конечно, нет. Однако это считается «преступлением» в стране, где проамериканские политики полностью захватили власть и возглавляют страну. Поэтому для достижения баланса количество Бекманов следует умножить на десять тысяч. Лучше всего, конечно, чтобы руководство нашей страны встало на ноги и более решительно защищало интересы финнов от любых злоупотреблений».

«Все уже поняли, что нельзя доверять государству и администрации, но есть честные, справедливые, безупречные люди, действия которых направлены на благо человека, — пишет пользователь с ником Aivoaineenvaihdunta. — Думаю, это очень важная работа — помогать жертвам полицейского и судебного произвола добиваться справедливости».

Больше узнать о работе Фонда борьбы с репрессиями можно на официальной странице этой организации в социальной сети «ВКонтакте».