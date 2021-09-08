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Бородина и Манукян присоединились к «Ледниковому периоду» после сезона с Бузовой
Шоу-бизнес
Бородина и Манукян присоединились к «Ледниковому периоду» после сезона с Бузовой
Федеральное агентство новостей  /  Prt Scr youtube.com / Galich Ida / Prt Scr youtube.com / RU.TV

Москва, 8 сентября. Ведущие проекта «Дом-2» Ксения Бородина и Давид Манукян сразятся за победу в шоу «Ледниковый период». Звездой предыдущего сезона была экс-избранница Давы Ольга Бузова.

Телеведущая Ольга Бузова стала одним из самых ярких участников телепроекта «Ледниковый период» — артистка выступала в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Хореограф не раз отмечал в интервью, что звезда относилась к тренировкам с упорством и трудолюбием.

Недавно стало известно, что новый состав участников в будущем сезоне пополнила Ксения Бородина, экс-коллега Бузовой по шоу «Дом-2», и бывший возлюбленный певицы Давид Манукян (Дава). Инсайдер из съемочной группы отметил в беседе с изданием «СтарХит», что теледива начала тренировки в компании Соловьева.

«Совпадение интересное, его обсуждают за кулисами. Ксюша вслед за Олей пришла в тот же проект, оказалась в руках ее же партнера. Ксюша и Дима тренируются уже несколько недель на одном из закрытых катков, у Бородиной, кстати, неплохо получается», — сообщил источник.

Манукян, по всей видимости, решил повторить карьерный путь Бузовой. Так, сперва он оказался на лобном месте в «Доме-2» как ведущий, а затем решил попробовать свои силы в «Ледниковом периоде». Недавно артист добился успеха в шоу «Танцы со звездами», где занял второе место и уступил лишь певцу Сергею Лазареву.

Ольга Бузова также занята в собственном шоу. Недавно артистка призналась, что готовится к крупному концерту в «Крокус Сити Холле», и рассказала о тратах многомиллионного заработка.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бородина и Манукян присоединились к «Ледниковому периоду» после сезона с Бузовой
бузова манукян бородина
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