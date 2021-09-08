Генерал ВВС США Келли перечислил проблемы с созданием истребителя шестого поколения

Вашингтон, 8 сентября. Попытка Пентагона заполучить истребитель шестого поколения не увенчалась успехом, так как инженеры столкнулись с тремя серьезными проблемами, заявил генерал ВВС США Марк Келли.

В комментарии для Defense News он признал неудобную правду о программе Next-Generation Air Dominance, в рамках которой и ведется разработка перспективной машины. По словам военного, конструкторы смогли бы продвинуться дальше, если бы не финансовый вопрос. Разработка подразумевает использование самых современных технологий, которые стоят очень дорого. Поиск альтернативных решений, вероятно, мог улучшить ситуацию, но здесь возникает вторая проблема.

«Высокая секретность по большей части делает невозможным обсуждение на открытой площадке», — посетовал Марк Келли.

Наконец, третьей проблемой инженеров стала пандемия COVID-19. Меры, которые предпринимаются в борьбе с распространением инфекции, попросту исключают возможность размещения «действительно важных людей в небольших замкнутых пространствах», заключил генерал.

Ранее сообщалось, что Пентагон может сократить заказ истребителей-бомбардировщиков F-35A. Вопрос изучается в рамках подготовки бюджета на 2023 год. В то же время, по данным RT, власти США планируют закупить авиационную технику для ВВС Украины.