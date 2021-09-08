Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 12:18
12:18
Экономика
Британцы опасаются введения ограничений на потребление газа
12:18
Политика
Лавров указал на ослабление воздействия прививки от нацизма
12:16
Политика
Польша требует судебной неприкосновенности и денег «во имя единства ЕС» против России
12:16
Происшествия
Жительница взорвавшегося дома в Ногинске жаловалась на запах газа в подъезде
12:14
Спорт
Владимир Путин назвал «незабываемыми» выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио
12:14
Общество
ФАН намерен остановить попытку вмешательства иностранных НПО в выборы в РФ
12:10
Общество
Хитрый лис украл камеру у туристов на Камчатке и стал звездой интернета
12:08
Весь мир
Алжир не продлил контракт на проходящий через Марокко газопровод в Европу
12:07
Происшествия
Гордость социалистической эпохи: жительница Ногинска рассказала о взорвавшейся многоэтажке
12:05
Экономика
Минфин оценил прибыль от введения нового цифрового налога в России
Все новости

Генерал ВВС США Келли перечислил проблемы с созданием истребителя шестого поколения
Армия
Генерал ВВС США Келли перечислил проблемы с созданием истребителя шестого поколения
flickr.com/U.S. Department of Defense  /  Airman 1st Class Dillon Davis, U.S. Air Force/Released

Вашингтон, 8 сентября. Попытка Пентагона заполучить истребитель шестого поколения не увенчалась успехом, так как инженеры столкнулись с тремя серьезными проблемами, заявил генерал ВВС США Марк Келли.

В комментарии для Defense News он признал неудобную правду о программе Next-Generation Air Dominance, в рамках которой и ведется разработка перспективной машины. По словам военного, конструкторы смогли бы продвинуться дальше, если бы не финансовый вопрос. Разработка подразумевает использование самых современных технологий, которые стоят очень дорого. Поиск альтернативных решений, вероятно, мог улучшить ситуацию, но здесь возникает вторая проблема.

«Высокая секретность по большей части делает невозможным обсуждение на открытой площадке», — посетовал Марк Келли.

Наконец, третьей проблемой инженеров стала пандемия COVID-19. Меры, которые предпринимаются в борьбе с распространением инфекции, попросту исключают возможность размещения «действительно важных людей в небольших замкнутых пространствах», заключил генерал.

Ранее сообщалось, что Пентагон может сократить заказ истребителей-бомбардировщиков F-35A. Вопрос изучается в рамках подготовки бюджета на 2023 год. В то же время, по данным RT, власти США планируют закупить авиационную технику для ВВС Украины.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Генерал ВВС США Келли перечислил проблемы с созданием истребителя шестого поколения
пентагон ввс сша келли
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru