Взрыв в Ногинске: что известно на данный момент

В результате взрыва в ногинской многоэтажке, произошедшего с утра, уже насчитывается до десяти пострадавших. На данный момент на месте работают спасатели. Как разворачивались события в Подмосковье, рассказывает ФАН.

В 06:51 по московскому времени, по предварительным данным МЧС, в многоквартирном жилом доме №9а на улице 28-го Июня произошел хлопок газовоздушной смеси. Это случилось в квартире второго подъезда. Взрыв повлек за собой частичное обрушение стены со второго по четвертый этаж. Пожара на месте происшествия не было. По предварительной информации, повреждены уже 17 квартир.

В 06:55 стало известно, что спасены три человека, двое из которых дети. Дополнительно на место выехали спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер, Центроспаса и кинологи.

На месте работают 60 человек личного состава МЧС и 24 единицы спецтехники.

В 08:04 появилась информация, что вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, зампред Роман Каратаев и глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин выехали на место происшествия. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

На данный момент число пострадавших увеличилось до восьми человек, они находятся в больнице, их состояние оценивается как среднетяжелое. Один человек погиб под завалами, там могут находиться еще люди.

Жильцов соседнего дома готовят к эвакуации.

В доме, где произошел взрыв, проживают 173 человека. На данный момент подъезд, где случилась трагедия, отключен от газоснабжения. На месте находятся дежурные аварийно-спасательные службы, члены КЧС и ОПБ БГО, сотрудники МБУ «Центр гражданской обороны и антикризисного управления Богородского городского округа». Уже определены пункты временного размещения населения — это два близлежащих детских сада.