«Спартак» объяснил аренду Мирзова в «Химки»

Москва, 8 сентября. Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему клуб решил отдать в аренду в подмосковные «Химки» Резиуана Мирзова.

По словам представителя столичного клуба, тренерский штаб не видел футболиста в стартовом составе на постоянной основе. Он уточнил, что было принято решение найти для Мирзова другой вариант продолжения спортивной карьеры.

«Тренерский штаб не мог гарантировать Мирзову постоянную игровую практику», — передает слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

При этом Зеленов не стал вдаваться в подробности сделки, но отметил, что зарплатная ведомость «Спартака» будет облегчена.

Ранее «красно-белые» объявили об аренде Мирзова в подмосковный клуб. В текущем сезоне футболист сыграл шесть матчей, правда, ни в одном не отметился. 28-летний крайний хавбек провел прошлый сезон в «Химках», на его счету 17 матчей, в которых он отметился шестью голами.

Ранее сообщалось, что хавбек футбольного клуба «Барселона» Алекс Кольядо может перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).