Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 12:18
12:16
Политика
Польша требует судебной неприкосновенности и денег «во имя единства ЕС» против России
12:16
Происшествия
Жительница взорвавшегося дома в Ногинске жаловалась на запах газа в подъезде
12:14
Спорт
Владимир Путин назвал «незабываемыми» выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио
12:14
Общество
ФАН намерен остановить попытку вмешательства иностранных НПО в выборы в РФ
12:10
Общество
Хитрый лис украл камеру у туристов на Камчатке и стал звездой интернета
12:08
Весь мир
Алжир не продлил контракт на проходящий через Марокко газопровод в Европу
12:07
Происшествия
Гордость социалистической эпохи: жительница Ногинска рассказала о взорвавшейся многоэтажке
12:05
Экономика
Минфин оценил прибыль от введения нового цифрового налога в России
12:03
Общество
Умерла жена дирижера Большого театра Марка Эрмлера Дина
12:02
Происшествия
Сотрудники МЧС эвакуировали детей из школы в Кирове
Все новости

«Спартак» объяснил аренду Мирзова в «Химки»
Спорт
«Спартак» объяснил аренду Мирзова в «Химки»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 8 сентября. Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему клуб решил отдать в аренду в подмосковные «Химки» Резиуана Мирзова.

По словам представителя столичного клуба, тренерский штаб не видел футболиста в стартовом составе на постоянной основе. Он уточнил, что было принято решение найти для Мирзова другой вариант продолжения спортивной карьеры.

«Тренерский штаб не мог гарантировать Мирзову постоянную игровую практику», — передает слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

При этом Зеленов не стал вдаваться в подробности сделки, но отметил, что зарплатная ведомость «Спартака» будет облегчена.

Ранее «красно-белые» объявили об аренде Мирзова в подмосковный клуб. В текущем сезоне футболист сыграл шесть матчей, правда, ни в одном не отметился. 28-летний крайний хавбек провел прошлый сезон в «Химках», на его счету 17 матчей, в которых он отметился шестью голами.

Ранее сообщалось, что хавбек футбольного клуба «Барселона» Алекс Кольядо может перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Спартак» объяснил аренду Мирзова в «Химки»
футбол спартак химки трансферы рпл Резиуан Мирзов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru