Российские военные приступили к масштабным учениям с боевыми стрельбами на Курилах

Хабаровск, 8 сентября. Более 500 российских военнослужащих приступили к отработке масштабных учений с боевыми стрельбами на Курильских островах, сообщили в Восточном военном округе 8 сентября.

К тактическим маневрам по противодесантной обороне привлекли свыше 50 единиц боевой и специальной техники. Согласно сценарию тренировок, беспилотники совершат разведку территорий, а расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) нанесут удары по надводным мишеням, которые имитируют корабли «врага».

Кроме этого, экипажам танков Т-72Б и расчетам САУ «Гиацинт» предстоит выполнить боевые стрельбы по целям, представляющим собой живую силы и легкобронированную технику условного оппонента.

Стоит отметить, что российские Курилы давно беспокоят Японию. Токио неустанно требует «отдать» острова, несмотря на итоги Второй мировой войны. Востоковед Валерий Кистанов объяснил, почему этого никогда не произойдет.