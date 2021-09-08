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Сын Хоркиной от мужа Глаголевой погружен в изучение физики
Шоу-бизнес
Сын Хоркиной от мужа Глаголевой погружен в изучение физики
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 8 сентября. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина рассказала о жизни старшего сына Святослава, рожденного от мужа актрисы Веры Глаголевой Кирилла Шубского.

Бывшая спортсменка долгое время скрывала от поклонников подробности жизни детей. Она считает, что наследники, повзрослев, сами о себе расскажут. Старшему сыну Хоркиной уже 16 лет, и подросток погружен в изучение точных наук.

«Он уже на выданье, ведь в десятый класс перешел, думаем, куда будет поступать. Раньше сын говорил, что гуманитарий, а сейчас его интересует физика», — рассказала олимпийская чемпионка в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

У Светланы Хоркиной подрастает сын Иван. Она родила мальчика в 2019 году. По словам экс-гимнастки, воспитание младшего ребенка занимает у нее все время, пишет «Вечерняя Москва».

Светлана Хоркина весной 2011 года вышла замуж за Олега Кочнова. Спустя восемь лет брака у них родился общий ребенок. Знаменитая экс-спортсменка редко делится в соцсетях семейными кадрами. Если она решается на публикацию фото сыновей, то старается не показывать их лица.

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дети семья хоркина
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